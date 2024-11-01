Trump se enfrenta a un dilema imposible ante un Irán que tiene ventaja

Tras cuatro semanas de guerra de agresión de EEUU e Israel contra Irán, el imperialismo estadounidense no solo no ha alcanzado sus objetivos bélicos, sino que estos parecen más lejanos que antes. Si decide cortar por lo sano y declara la victoria ahora, eso supondría una humillación enorme para el imperialismo estadounidense y un duro golpe personal para Trump. Pero cualquier intento de intensificar el conflicto estaría plagado de peligros y conllevaría graves riesgos. Trump parece que está intentando hacer ambas cosas a la vez.