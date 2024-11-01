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Trump se enfrenta a un dilema imposible ante un Irán que tiene ventaja

Trump se enfrenta a un dilema imposible ante un Irán que tiene ventaja

Tras cuatro semanas de guerra de agresión de EEUU e Israel contra Irán, el imperialismo estadounidense no solo no ha alcanzado sus objetivos bélicos, sino que estos parecen más lejanos que antes. Si decide cortar por lo sano y declara la victoria ahora, eso supondría una humillación enorme para el imperialismo estadounidense y un duro golpe personal para Trump. Pero cualquier intento de intensificar el conflicto estaría plagado de peligros y conllevaría graves riesgos. Trump parece que está intentando hacer ambas cosas a la vez.

| etiquetas: eeuu , israel , imperialismo , trump , iran , guerra
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2 comentarios
7 1 0 K 85 actualidad
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
A Trump le gustaría vivir simultáneamente en varias realidades paralelas y así podría tomar diferentes decisiones.
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#2 Beltza01
Lo que diga Israel.
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