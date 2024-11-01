edición general
Trump elimina el plan de Biden para que las aerolíneas paguen por los retrasos (Eng)

La administración Trump retiró una propuesta de la era Biden para una mayor protección de los consumidores, dejando sin efecto compensatorio los retrasos en los vuelos. El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) dijo que abandonaría el plan de la era Biden, que habría garantizado a los pasajeros afectados por retrasos prolongados o cancelaciones causadas por los transportistas una indemnización de entre 200 y 765 dólares, junto con comidas, alojamiento y cambios de reserva gratuitos.

9 comentarios
#1 Barriales
Agamos grande América otra vez!!!! Todos juntos!!!!
Make America Great Again!!!!
Milmariposas #5 Milmariposas
#1 HAGAMOS
Uge1966 #9 Uge1966
#5 Es que esa IA tiene mucho de A y poco de I
Huaso #8 Huaso
#1 me sangran las córneas :foreveralone:
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Me parece normal.

Trump piensa en lo que sería para él pagar por el retraso, y sabe que los EEUU no hay dinero suficiente.
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
De primero de liberalismo económico: Beneficiar a los que más tienen en detrimento de la mayoría de los ciudadanos y si la cosa sale mal hay que aplicar recetas propias del socialismo para resolver el problema al mismo tiempo que se engaña a esa mayoría pervirtiendo el significado de palabras como libertad o democracia.
#7 UNX
La élite oligárquica protegiendo a la élite oligárquica. Disfruten lo votado.
sorrillo #4 sorrillo
Hay que ser retrasado ...
dark_soul #6 dark_soul
Le debían mucho dinero
