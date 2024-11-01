Trump elimina el plan de Biden para que las aerolíneas paguen por los retrasos (Eng)

La administración Trump retiró una propuesta de la era Biden para una mayor protección de los consumidores, dejando sin efecto compensatorio los retrasos en los vuelos. El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT) dijo que abandonaría el plan de la era Biden, que habría garantizado a los pasajeros afectados por retrasos prolongados o cancelaciones causadas por los transportistas una indemnización de entre 200 y 765 dólares, junto con comidas, alojamiento y cambios de reserva gratuitos.