Trump: EE.UU. le ha dado a Israel "tantas armas" que "se volvió fuerte"

Durante su discurso este lunes ante la Knéset, el Parlamento israelí, Donald Trump aseveró que EE.UU. le ha dado a Israel «tantas armas», que el país «se volvió fuerte y poderoso» y eso finalmente condujo a la paz. «Fabricamos las mejores armas del mundo, tenemos muchas y le hemos dado muchas a Israel […], tantas que Israel se hizo fuerte y poderoso. Lo que, en última instancia, condujo a la paz«, manifestó el presidente estadounidense, agregando que el país hebreo usó las armas estadounidenses «bien».

etiquetas: trump , israel , netanyahu , armas , eeuu , gaza , genocidio
16 comentarios
Beltenebros
Trump vanagloriándose de su colaboración con el genocidio cometido por los sionistas en Gaza.
Si algún día hay un juicio internacional, los presidentes de EEUU implicados deberían estar sentados en el banquillo de los acusados.
5
azathothruna
#1 A obama le pondria CADENAS y al zanahorio un tatuaje con numeros
Lo dije
0
Beltenebros
#5
Obama tiene muy buena prensa campaña de imagen, pero no deja de ser un criminal, efectivamente.
0
HeilHynkel
#7

Obama es un orador como hay pocos ... Trump es un Jesús Gil moderno, como dijo Guillermo Fesser.

Los dos son malos bichos, pero uno lo disimula. Es más, igual es menos peligroso Trump que se le ve venir.
1
Beltenebros
#8
Sí, a mí Trump también me recuerda un poco a Jesús Gil.
0
HeilHynkel
#11

y tal y tal ... xD
0
azathothruna
#8 Misma basura, diferente basurero
0
HeilHynkel
#12

El basurero no, cambia el cubo.
0
guillersk
#1 no lo va a haber, así que sin problema
0
solojavi
Se explica como un niño de entre 4 y 5 años, puesto que no lo conozco y nunca conoceré en persona, me quedaré con la duda de si es así o sólo se adapta al nivel intelectual de sus votantes.
4
Beltenebros
#2
Posiblemente las dos cosas, él es así, y sus votantes también.
1
javibaz
tantas que Israel se hizo fuerte y poderoso. Lo que, en última instancia, condujo a la paz.
Que asco de gente. ¿Genocidar un pueblo es traer paz?
2
azathothruna
#3 Segun Gregor Clegane si.
0
Lamantua
Y quien ha pagado esas armas..? España nooooooo. :-D
0
Metabarón
De la misma forma que hicieron fuerte a Hitler.
0
AlexGuevara
Re-confrmado, el actual presidente de los EEUU es un sicópata
0

menéame