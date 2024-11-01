Trump: EE.UU. le ha dado a Israel "tantas armas" que "se volvió fuerte"

Durante su discurso este lunes ante la Knéset, el Parlamento israelí, Donald Trump aseveró que EE.UU. le ha dado a Israel «tantas armas», que el país «se volvió fuerte y poderoso» y eso finalmente condujo a la paz. «Fabricamos las mejores armas del mundo, tenemos muchas y le hemos dado muchas a Israel […], tantas que Israel se hizo fuerte y poderoso. Lo que, en última instancia, condujo a la paz«, manifestó el presidente estadounidense, agregando que el país hebreo usó las armas estadounidenses «bien».
| etiquetas: trump , israel , netanyahu , armas , eeuu , gaza , genocidio
Si algún día hay un juicio internacional, los presidentes de EEUU implicados deberían estar sentados en el banquillo de los acusados.
Lo dije
Obama tiene muy buena
prensacampaña de imagen, pero no deja de ser un criminal, efectivamente.
Obama es un orador como hay pocos ... Trump es un Jesús Gil moderno, como dijo Guillermo Fesser.
Los dos son malos bichos, pero uno lo disimula. Es más, igual es menos peligroso Trump que se le ve venir.
Sí, a mí Trump también me recuerda un poco a Jesús Gil.
y tal y tal ...
El basurero no, cambia el cubo.
Posiblemente las dos cosas, él es así, y sus votantes también.
Que asco de gente. ¿Genocidar un pueblo es traer paz?