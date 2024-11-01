Trump: EE.UU. le ha dado a Israel "tantas armas" que "se volvió fuerte"

Durante su discurso este lunes ante la Knéset, el Parlamento israelí, Donald Trump aseveró que EE.UU. le ha dado a Israel «tantas armas», que el país «se volvió fuerte y poderoso» y eso finalmente condujo a la paz. «Fabricamos las mejores armas del mundo, tenemos muchas y le hemos dado muchas a Israel […], tantas que Israel se hizo fuerte y poderoso. Lo que, en última instancia, condujo a la paz«, manifestó el presidente estadounidense, agregando que el país hebreo usó las armas estadounidenses «bien».