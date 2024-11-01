Trump se dispone a ampliar el programa de acogida de refugiados para sudafricanos blancos

Trump suspendió la admisión de refugiados de todo el mundo cuando asumió el cargo en enero de 2025. Semanas más tarde, emitió un decreto que daba prioridad al reasentamiento de afrikaners de ascendencia europea, alegando que se enfrentaban a persecución por motivos raciales en una Sudáfrica de mayoría negra. El Gobierno sudafricano niega rotundamente estas acusaciones. Los únicos refugiados, aparte de los sudafricanos blancos, que entraron este año fiscal fueron tres afganos, según las estadísticas del Departamento de Estado.