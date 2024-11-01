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Trump se dispone a ampliar el programa de acogida de refugiados para sudafricanos blancos

Trump se dispone a ampliar el programa de acogida de refugiados para sudafricanos blancos

Trump suspendió la admisión de refugiados de todo el mundo cuando asumió el cargo en enero de 2025. Semanas más tarde, emitió un decreto que daba prioridad al reasentamiento de afrikaners de ascendencia europea, alegando que se enfrentaban a persecución por motivos raciales en una Sudáfrica de mayoría negra. El Gobierno sudafricano niega rotundamente estas acusaciones. Los únicos refugiados, aparte de los sudafricanos blancos, que entraron este año fiscal fueron tres afganos, según las estadísticas del Departamento de Estado.

| etiquetas: trump , afrikaners , inmigrantes , blancos , sudafricanos , eeuu , racismo , genocid
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5 comentarios
8 1 0 K 134 actualidad
#1 concentrado
Está claro que los WASP y los sionistas son los grupos sociales más discriminados del planeta.
3 K 72
GeneWilder #2 GeneWilder
El racismo es un invento de la Ilustración francesa, perfeccionado por el protestantismo anglo germánico.
1 K 23
Cuñado #3 Cuñado *
#2 El racismo moderno occidental es una creación de la Monarquía Hispánica, con sus estatutos de limpieza de sangre. Primero contra los judeoconversos y más tarde, en América, como herramienta para instaurar su sistema de castas de Pantone que aseguraba la preeminencia de los europeos sobre la población local. Estos sistemas fueron posteriormente adoptados (y adaptados) por otras potencias europeas a medida que colonizaban diferentes partes del mundo. (En otros lugares y épocas, como en algunos…   » ver todo el comentario
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themarquesito #4 themarquesito
#3 El racismo es sustancialmente anterior a la Monarquía Hispánica
0 K 20
Cuñado #5 Cuñado *
#4 Por supuesto. Por eso me he referido explícitamente al racismo moderno occidental.

El racismo es una construcción social que establece un sistema de desigualdad estructural (a menudo con varios niveles) basada en una clasificación artificial orquestada sobre rasgos fenotìpicos.

Este tipo de construcciones se han dado, como también ya he dicho, en muchos otros lugares y épocas y, en cada caso, con diferentes orígenes y consecuencias. En el caso que tratamos, el racismo occidental…   » ver todo el comentario
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