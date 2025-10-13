Trump dice que la inflación ha sido “derrotada”, mientras el aumento de los precios sigue afectando a los hogares [ENG]

La inflación ha aumentado en tres de los últimos cuatro meses y ahora es ligeramente más alta que hace un año, cuando contribuyó a hundir la campaña presidencial de la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, no lo dirías si escuchas al presidente Trump o incluso a algunos de los responsables de combatir la inflación en la Reserva Federal. Trump dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales del mes pasado: “Los precios de los alimentos han bajado, las hipotecas han bajado y la inflación ha sido derrotada”.