Trump dice que la inflación ha sido “derrotada”, mientras el aumento de los precios sigue afectando a los hogares [ENG]

La inflación ha aumentado en tres de los últimos cuatro meses y ahora es ligeramente más alta que hace un año, cuando contribuyó a hundir la campaña presidencial de la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, no lo dirías si escuchas al presidente Trump o incluso a algunos de los responsables de combatir la inflación en la Reserva Federal. Trump dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales del mes pasado: “Los precios de los alimentos han bajado, las hipotecas han bajado y la inflación ha sido derrotada”.

#1 Suleiman
Si no hay estudios oficiales y verificados, es lo que a el le salga de los cojones....
#2 lordban
Para que los precios bajen lo que tiene que haber es deflación, algo que no veras en nuestro sistema monetario salvo con una crisis galopante, si controlas la inflación lo que consigues es que los precios no sigan subiendo. Y si los sueldos siguen subiendo, y suben más que los precios, entonces puedes decir "que los precios bajan". Visto los indices de inflación y sueldo medio mensual de USA, efectivamente hay menos inflación y los sueldos siguen subiendo, no obstante aún suben menos que la inflación así que no puedes decir que bajan los precios. Lo que sí, la evolución es mejor que hace unos meses.
MisturaFina #3 MisturaFina
Eso se ser un mentiroso.
La paz en gaza tambien es una mentira.
Espero que le den el premio nobel a la mentira.
