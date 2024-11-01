edición general
Trump dice de Groenlandia: ‘¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA!’ antes de tensa reunión en la Casa Blanca

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”. “La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales. Luego volvió a mandar un mensaje dirigido específicamente a la OTAN: “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan! ¡Solo Estados Unidos puede lograrlo!”, dijo en su plataforma.

makinavaja #6 makinavaja
Está haciendo oposiciones a que le hagan un Kennedy.... :-D :-D
#10 coninguez
Lo que más me sorprende y de lo que no se habla es de la catástrofe mundial que es el calentamiento global con la consecuencia del derretimiento de los polos, y que es la causa de esas nuevas rutas que quieren "proteger". Si alguien quisiera "proteger" esas rutas, promoverían el tratar de revertir el calentamiento global para tratar de hacerlas desaparecer.
Sin embargo, todo esto es como muy rollo capitalista: "ésto no es una problema, sino una nueva oportunidad de negocio por explotar". ¿Será esta gente capaz de ver que el planeta Tierra no es un "recurso", sino que es nuestro hogar?
#5 Bravok1
Se le ve nervioso al violador de niñas presidente de los eeuu.... no ha pasado por ninguna guardería hoy a regalarse los ojos..
Asimismov #11 Asimismov
#8 una cosa es rechazo de algunos y otra fiabilidad de la noticia. Y la cerraste porque quisiste y me parece bien.
Huginn #3 Huginn
#2 Está cerrada.
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell *
#2 Si, la autodescarté. Esta fuente es mas fiable.
Asimismov #7 Asimismov
#4 las dos noticias son de APF
Los dos la han copiado.
La fiabilidad es la misma, pues la noticia es única.
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell
#7 Pero hay rechazo a RT
#9 pirat
Y yo "necesito" que no se me revuelva el estómago cada vez que el montón de mierda anaranjada aparece vomitando barbaridades.
#1 VFR
Igual va siendo hora de que Trump nos cuente cuantos militares tiene en Vermont o Delaware para saber si están bien defendidos
