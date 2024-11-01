Trump dice de Groenlandia: ‘¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA!’ antes de tensa reunión en la Casa Blanca

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”. “La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales. Luego volvió a mandar un mensaje dirigido específicamente a la OTAN: “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan! ¡Solo Estados Unidos puede lograrlo!”, dijo en su plataforma.
| etiquetas: trump , dinamarca , groenlandia , otan
Sin embargo, todo esto es como muy rollo capitalista: "ésto no es una problema, sino una nueva oportunidad de negocio por explotar". ¿Será esta gente capaz de ver que el planeta Tierra no es un "recurso", sino que es nuestro hogar?
Los dos la han copiado.
La fiabilidad es la misma, pues la noticia es única.