Trump dice que la condena del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue un "montaje" del Gobierno de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que Honduras le había “pedido” que indultara al expresidente Juan Orlando Hernández, insistiendo en que la condena “fue un montaje del Gobierno de Biden”. “Sea el país que sea, si alguien vende drogas en ese país, eso no significa que deba arrestar al presidente y encarcelarlo de por vida”, dijo. “Dijeron que fue un montaje del gobierno de Biden. Fue un montaje del gobierno de Biden”.