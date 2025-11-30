edición general
Trump dice que la condena del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue un "montaje" del Gobierno de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que Honduras le había “pedido” que indultara al expresidente Juan Orlando Hernández, insistiendo en que la condena “fue un montaje del Gobierno de Biden”. “Sea el país que sea, si alguien vende drogas en ese país, eso no significa que deba arrestar al presidente y encarcelarlo de por vida”, dijo. “Dijeron que fue un montaje del gobierno de Biden. Fue un montaje del gobierno de Biden”.

#2 Grahml *
Pues hay que destacar que aquí Biden estaba en lo cierto:

Biden advierte de que Trump "es peor" que en su primer mandato debido a que busca "venganza" por su derrota electoral

www.meneame.net/story/biden-advierte-trump-peor-primer-mandato-debido-


La obsesión, frustración y sed de venganza de Trump por haber sido derrotado y humillado por Biden (que ya cuando ganó las elecciones evidenciaba signos de deterioro obvios), son tales que sus…   » ver todo el comentario
#4 Grahml *
#2 Por contextualizar.

El juez Kevin Castel (nominado por George W. Bush www.fjc.gov/history/judges/castel-p-kevin ) que condenó a Hernández, lo describió como un “político de dos caras hambriento de poder” que protegió selectivamente a narcotraficantes para mantener su poder:

«Castel called Hernández a “two-faced politician hungry for power” who protected a select group of traffickers.»…   » ver todo el comentario
#1 lameth
Y lo más gracioso de todo es que puede que sea así.
Ferran #3 Ferran
#1 Lo más gracioso es que quiere declarar la guerra a Venezuela por lo mismo :palm:
