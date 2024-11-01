Trump desmiente las supuestas dudas del jefe del Estado Mayor Conjunto sobre un ataque a Irán

Asegura que Caine cree que la guerra contra Irán "se puede ganar fácilmente" El presidente estadounidense, Donald Trump, ha desmentido las informaciones "falsas" de medios de comunicación estadounidenses que atribuyen al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el general Daniel Caine, dudas sobre un posible ataque militar sobre Irán. "No ha hablado de no hacer lo de Irán y tampoco sobre ataques limitados de los que se ha informado falsamente y que he estado leyendo", ha afirmado Trump en redes sociales.