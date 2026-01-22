edición general
Trump demanda a JP Morgan y Jamie Dimon por 5.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos acusa al banco de retirarle los servicios financieros por motivos políticos tras el asalto al Capitolio.

Mountains #1 Mountains
El gran dictador está desatado
themarquesito #5 themarquesito
#1 No para de intentar extorsionar, con cierto éxito, a distintas corporaciones.
Herumel #2 Herumel
Está admitiendo el Asalto al Capitolio? :troll:
#3 ClaraBernardo
Es fuerte y la dictadura cada vez más cerca. La razón: "la semana pasada, Trump ya anticipó la demanda cuando Dimon le reprochó la campaña de hostigamiento que el mandatario ha lanzado contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell".
JanSmite #7 JanSmite
#3 JPMorgan tampoco ha contribuido a lo del salón de baile de la Casa Blanca, ha dicho que se podría tomar como un soborno y no ha querido participar.
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Hace bien, que es eso de que un banco cierre la cuenta porque no le gustan las ideas de un cliente? Ahora saldra algun mermado a justificarlo, hasta que le toque a elle
botafoch #4 botafoch
Este pelirrojo no duerme?
