publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
41
clics
Trump demanda a JP Morgan y Jamie Dimon por 5.000 millones de dólares
El presidente de Estados Unidos acusa al banco de retirarle los servicios financieros por motivos políticos tras el asalto al Capitolio.
|
etiquetas
:
trump
,
demanda
,
jp morgan
,
jamie dimon
,
5000 millones
7 comentarios
#1
Mountains
El gran dictador está desatado
1
K
40
#5
themarquesito
#1
No para de intentar extorsionar, con cierto éxito, a distintas corporaciones.
0
K
20
#2
Herumel
Está admitiendo el Asalto al Capitolio?
1
K
22
#3
ClaraBernardo
Es fuerte y la dictadura cada vez más cerca. La razón: "la semana pasada, Trump ya anticipó la demanda cuando Dimon le reprochó la campaña de hostigamiento que el mandatario ha lanzado contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell".
0
K
20
#7
JanSmite
#3
JPMorgan tampoco ha contribuido a lo del salón de baile de la Casa Blanca, ha dicho que se podría tomar como un soborno y no ha querido participar.
0
K
20
#6
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Hace bien, que es eso de que un banco cierre la cuenta porque no le gustan las ideas de un cliente? Ahora saldra algun mermado a justificarlo, hasta que le toque a elle
0
K
11
#4
botafoch
Este pelirrojo no duerme?
0
K
7
