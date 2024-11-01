Trump declara la victoria contra el “engaño” del cambio climático tras los comentarios de Bill Gates [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó el miércoles su victoria sobre lo que él llama el “engaño” del cambio climático, después de que el multimillonario filántropo Bill Gates afirmara que el calentamiento global no acabará con la civilización. “¡Yo (NOSOTROS!) acabo de ganar la guerra contra el engaño del cambio climático. Bill Gates finalmente ha admitido que estaba completamente equivocado sobre este asunto”, “Ha hecho falta valentía para reconocerlo, y por eso todos estamos agradecidos"
¿No os parece muy flipante que cada dos por tres tengas que entrar en una noticia para asegurarte de si es un medio tipo El Mundo Today o es la vida real porque ya hace que la realidad de ciertos paises/personajes se ha deformado tanto que resulta complejo distinguirlas?