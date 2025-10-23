edición general
Trump se da un golpe de realidad en Gaza y Ucrania

Trump se da un golpe de realidad en Gaza y Ucrania

Los anuncios diplomáticos de Donald Trump suelen ir acompañados de una mezcla de optimismo,hipérboles y amenazas. Aunque el presidente afirma que su estilo negociador ha llevado la paz a ocho conflictos en el mundo, los acontecimientos de la última semana en Gaza y Ucrania han puesto a prueba su capacidad de acabar con los dos que prometió resolver en un día. Nueve meses después de su llegada al poder, el inestable alto el fuego en Oriente Medio y la negativa del Kremlin a negociar una tregua suponen un nuevo golpe de realidad para su politica

eaglesight1 #5 eaglesight1
Es una persona egoísta, inestable y caprichosa. Mientras más lejos mejor.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 y delincuente
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Personalmente, no creo que sea tan tonto como parece, sus mensajes son para gente que o bien lo son, o quieren serlo (cuesta creer que haya tanto paleto)
#3 Grahml
La verdad, aunque Trump sea alguien extremadamente abominable y al que solo le deseo el mal por ser tan asqueroso y generar tanto daño y odio, en esto de Gaza solo deseo que tenga éxito en detener la matanza (al menos).

El “conflicto” seguirá ahí, incluso cuando Trump haya desaparecido de nuestras vidas, pero, al menos, el objetivo de detener el asesinato de decenas de miles de inocentes me parece una acción totalmente loable y necesaria en este mundo, que apoyaré siempre, venga de quien venga. Incluso aunque provenga del más deleznable de los monstruos.
pepel #4 pepel
Se ha hecho daño en el dedo meñique del pie derecho.
Connect #2 Connect
Trump tiene la llave para acabar con esos conflictos si le diese la gana: dejar de enviar armamento, ofrecer su vigilancia satelital y poner pasta. Es así de fácil. No puedes apoyar algo que dices que quieres que se acabe.

Trump es el principal instigador de esos conflictos.
