Trump se da un golpe de realidad en Gaza y Ucrania

Los anuncios diplomáticos de Donald Trump suelen ir acompañados de una mezcla de optimismo,hipérboles y amenazas. Aunque el presidente afirma que su estilo negociador ha llevado la paz a ocho conflictos en el mundo, los acontecimientos de la última semana en Gaza y Ucrania han puesto a prueba su capacidad de acabar con los dos que prometió resolver en un día. Nueve meses después de su llegada al poder, el inestable alto el fuego en Oriente Medio y la negativa del Kremlin a negociar una tregua suponen un nuevo golpe de realidad para su politica
El “conflicto” seguirá ahí, incluso cuando Trump haya desaparecido de nuestras vidas, pero, al menos, el objetivo de detener el asesinato de decenas de miles de inocentes me parece una acción totalmente loable y necesaria en este mundo, que apoyaré siempre, venga de quien venga. Incluso aunque provenga del más deleznable de los monstruos.
Trump es el principal instigador de esos conflictos.