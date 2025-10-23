Trump se da un golpe de realidad en Gaza y Ucrania

Los anuncios diplomáticos de Donald Trump suelen ir acompañados de una mezcla de optimismo,hipérboles y amenazas. Aunque el presidente afirma que su estilo negociador ha llevado la paz a ocho conflictos en el mundo, los acontecimientos de la última semana en Gaza y Ucrania han puesto a prueba su capacidad de acabar con los dos que prometió resolver en un día. Nueve meses después de su llegada al poder, el inestable alto el fuego en Oriente Medio y la negativa del Kremlin a negociar una tregua suponen un nuevo golpe de realidad para su politica