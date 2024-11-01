edición general
7 meneos
5 clics

Trump culpó a los parques eólicos marinos de matar ballenas, ahora retira los fondos a los programas que las protegen [EN]

La administración Trump ha culpado repetidamente a los parques eólicos marinos de la muerte de ballenas, contrariamente a la evidencia científica. “Si te gustan las ballenas… no quieres molinos de viento”, dijo Trump, momentos después de firmar la orden ejecutiva que congeló los permisos federales y los nuevos arrendamientos para parques eólicos marinos. Ahora, la administración está abandonando discretamente programas de investigación clave destinados a proteger a los mamíferos marinos que viven en un océano cada vez más congestionado.

| etiquetas: ee.uu. , parques eólicos , marinos , ballenas , fondos , protección
5 2 0 K 77 EEUU
2 comentarios
5 2 0 K 77 EEUU
Kasterot #2 Kasterot
Como decía mi abuela.
Hacer y deshacer, todo es hacer.
Y este es un experto, primero lo uno y luego lo contrario.
0 K 12
calde #1 calde
Joder, es que si paralizas los parques eólicos, las ballenas ya quedan a salvo. Para qué vas a necesitar ese programa??? :roll:
0 K 11

menéame