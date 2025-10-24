Trump calificó de falso el anuncio canadiense contra los aranceles. Pero en realidad reproduce fielmente las palabras de Reagan [ENG]  

Al suspender las negociaciones comerciales con Canadá, el presidente Trump señaló un anuncio pagado por la provincia de Ontario que utilizaba un discurso del presidente Ronald Reagan pronunciado hace décadas. En él, Reagan hablaba en contra de los aranceles —una herramienta que Trump ha usado ampliamente, incluso contra Canadá— y advertía sobre los peligros del proteccionismo. Trump afirmó que el anuncio era falso y que se había emitido “para interferir en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos”.
