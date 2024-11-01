Trump busca incorporar a China al nuevo START nuclear tripolar; Rusia exige incorporar a Reino Unido y Francia. ¿Y qué pasa con Israel?

Rusia ya no está dispuesta a discutir nuevas limitaciones sin tener en cuenta las capacidades nucleares de Francia y Gran Bretaña». ¿Por qué no se señalan las clandestinas bombas nucleares de Israel, que no firma el Tratado de No-Proliferación y ni siquiera es inspeccionado por el OIEA, hoy en presuntas manos del Mossad? Suena hiperbólica la dotación de China cuando se subestima deliberadamente el letal arsenal nuclear de Israel, país maligno/genocida/paria y epicentro de la pederastia global de menores en fase monstruosa de su agente Epstein.
El número de armas de Francia y Reino Unido siempre ha estado contemplado en el tratado START, por eso el limite de armas para Rusia o la URSS es superior al de USA.
Rusia tiene operativas la suma de USA, Reino Unido y Francia