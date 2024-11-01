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Trump busca a la desesperada una salida a la guerra en Irán ante la crisis económica y la soledad internacional

Trump busca a la desesperada una salida a la guerra en Irán ante la crisis económica y la soledad internacional

Donald Trump está buscando una salida de forma desesperada. Porque ya se está dando cuenta de que la situación actual puede eternizarse, a pesar de cantar victoria todos los días, mientras cada semana que pasa con el estrecho de Ormuz bloqueado selectivamente por Irán es una semana más con los precios de la energía disparados en medio mundo, incluida la gasolina de las gasolineras estadounidenses. La guerra lanzada el 28 de febrero ya ha superado las tres semanas, y Trump ha dicho tanto que duraría entre cuatro y seis semanas como que iba

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12 5 0 K 172 Trump
5 comentarios
12 5 0 K 172 Trump
#4 soberao
Pregúntale a Netanyahu que lleva más de 30 años anunciando que Irán está a puntito de tener la bomba atómica.
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#2 Pitchford *
Es imposible saber quien dirige la guerra en EEUU. Probablemente Trump sea solo un peón. De momento están yendo marines para allá. A saber como evolucionará este complicado escenario.
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#5 soberao *
#2 Está claro que aunque EE.UU. se retire el estrecho de Ormuz está bloqueado indefinidamente y será Irán quien decida si lo abren y bajo qué condiciones. Supongo que los países del Golfo no han entrado en guerra directa porque se juegan pasar a la edad media en unos meses cuando toda la ruta comercial básica pasa por esas aguas siga bloqueada.
Otra cosa son los sionistas y lo que vayan hacer, porque ellos lo tienen más complicado porque no pueden irse de la zona como hace EE.UU. con sus marines.
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strike5000 #1 strike5000 *
A mí me cuesta muchísimo creer que esto le ha cogido por sorpresa. Sé que los servicios de inteligencia no son infalibles, pero es imposible que no hubieran ponderado todas las reacciones posibles, y más con el acceso a IA que tienen que tener sus agencias.

Vale que éste tipo es un megalomaníaco y un narcisista de manual, pero no creo que un imbécil llegue a ser Presidente de los Estados Unidos. Alguien senil sí, como Biden, o incluso un estúpido como Bush, pero esos eran meras marionetas.…   » ver todo el comentario
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MAVERISCH #3 MAVERISCH
Para eso quiere a Europa en la guerra, para que se quede sola como en Ucrania.
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menéame