Trump busca a la desesperada una salida a la guerra en Irán ante la crisis económica y la soledad internacional

Donald Trump está buscando una salida de forma desesperada. Porque ya se está dando cuenta de que la situación actual puede eternizarse, a pesar de cantar victoria todos los días, mientras cada semana que pasa con el estrecho de Ormuz bloqueado selectivamente por Irán es una semana más con los precios de la energía disparados en medio mundo, incluida la gasolina de las gasolineras estadounidenses. La guerra lanzada el 28 de febrero ya ha superado las tres semanas, y Trump ha dicho tanto que duraría entre cuatro y seis semanas como que iba
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Otra cosa son los sionistas y lo que vayan hacer, porque ellos lo tienen más complicado porque no pueden irse de la zona como hace EE.UU. con sus marines.
Vale que éste tipo es un megalomaníaco y un narcisista de manual, pero no creo que un imbécil llegue a ser Presidente de los Estados Unidos. Alguien senil sí, como Biden, o incluso un estúpido como Bush, pero esos eran meras marionetas.… » ver todo el comentario