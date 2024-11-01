Trump ataca a Kaitlan Collins mientras la presentadora de CNN pregunta por las supervivientes de Epstein: “Eres la peor reportera… creo que nunca te he visto sonreír” [ENG]  

El presidente Donald Trump se descontroló con la periodista de CNN Kaitlan Collins el martes, diciéndole que es “la peor reportera” y que nunca sonríe. Trump respondió a preguntas de los periodistas después de firmar una ley que ponía fin al cierre parcial del Gobierno, que había comenzado durante el fin de semana. En un momento dado, el presidente dio la palabra a Collins preguntándole: “Sí, ¿qué quieres?” Collins preguntó por la última publicación del Departamento de Justicia de sus archivos sobre Jeffrey Epstein.