Trump ataca a CNN después de que la cadena emitiera el comunicado de Irán en el que afirma haber logrado una “gran victoria” y haber obligado a EEUU a aceptar su plan de 10 puntos [ENG]

“La supuesta declaración difundida por CNN World News es un FRAUDE, como CNN bien sabe”, escribió Trump. “La declaración falsa estaba vinculada a un sitio de noticias falsas (de Nigeria) y, por supuesto, CNN la recogió de inmediato y la difundió como un titular ‘legítimo’. El comunicado oficial de Irán acaba de publicarse y está colgado en TRUTH más abajo”. “Las autoridades están tratando de determinar si se cometió un delito con la difusión de la falsa declaración de CNN World, o si fue obra de un actor descontrolado y enfermo”