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Trump ataca a CNN después de que la cadena emitiera el comunicado de Irán en el que afirma haber logrado una “gran victoria” y haber obligado a EEUU a aceptar su plan de 10 puntos [ENG]

“La supuesta declaración difundida por CNN World News es un FRAUDE, como CNN bien sabe”, escribió Trump. “La declaración falsa estaba vinculada a un sitio de noticias falsas (de Nigeria) y, por supuesto, CNN la recogió de inmediato y la difundió como un titular ‘legítimo’. El comunicado oficial de Irán acaba de publicarse y está colgado en TRUTH más abajo”. “Las autoridades están tratando de determinar si se cometió un delito con la difusión de la falsa declaración de CNN World, o si fue obra de un actor descontrolado y enfermo”

| etiquetas: trump , cnn , irán , investigación
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DarthMatter #1 DarthMatter *
Imaginemos al niño más malcriado, más repelente, más inestable y más berrinchudo del mundo, ...

... y ahora imaginemos que tiene pleno acceso al segundo mayor arsenal termonuclear del planeta.
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menéame