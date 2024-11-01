Trump anunciará este viernes a Kevin Warsh como su candidato a presidente de la Reserva Federal

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunciará este viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed), que sucederá al actual líder del banco central, Jerome Powell. Según medios como Bloomberg o Financial Times, el elegido será Kevin Warsh, que fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed desde 2006 hasta 2011.
| etiquetas: fed , presidente , trump , candidato
paulkrugman.substack.com/p/reposting-remembrance-of-kevin-warsh
Go to #1 "The answer is, he’s an operator who says things that sound smart unless you pay attention"
Su politica seria recortar, no hacer nada para ayudar a nadie, actuar solo si genera beneficio directo, y dejar que el paro suba hasta un minimo del 10%.