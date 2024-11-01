edición general
4 meneos
15 clics
Trump anunciará este viernes a Kevin Warsh como su candidato a presidente de la Reserva Federal

Trump anunciará este viernes a Kevin Warsh como su candidato a presidente de la Reserva Federal

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunciará este viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed), que sucederá al actual líder del banco central, Jerome Powell. Según medios como Bloomberg o Financial Times, el elegido será Kevin Warsh, que fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed desde 2006 hasta 2011.

| etiquetas: fed , presidente , trump , candidato
3 1 0 K 47 Finanzas
3 comentarios
3 1 0 K 47 Finanzas
themarquesito #1 themarquesito
Por si alguien tiene curiosidad sobre el tal Warsh, aquí un artículo de Paul Krugman sobre él
paulkrugman.substack.com/p/reposting-remembrance-of-kevin-warsh
2 K 38
johel #3 johel *
#2 No se si sabe sumar, pero el termino "largo plazo" parece sonarle igual de ajeno que a trump.
Go to #1 "The answer is, he’s an operator who says things that sound smart unless you pay attention"
Su politica seria recortar, no hacer nada para ayudar a nadie, actuar solo si genera beneficio directo, y dejar que el paro suba hasta un minimo del 10%.
0 K 10
#2 concentrado
¿Sabe sumar? Después de tener un responsable de salud antivacunas, nunca se sabe.
1 K 27

menéame