Trump anuncia una inversión de la India por el valor de $300.000 millones en una nueva refinería en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este miércoles que “América Primero Refinando” ha inaugurado la “primera” refinería de petróleo nueva en el país en 50 años. Trump describió el acuerdo de “300.000 millones de dólares” en Brownsville, Texas, como “histórico” y señaló que “Estados Unidos está volviendo a la verdadera superioridad energética”. Trump también indicó que el acuerdo es “el más grande en la historia de Estados Unidos” y “un gran triunfo para los trabajadores estadounidenses, la energía y la gran gente...

themarquesito #1 themarquesito
Entre lo que anuncie y lo que ocurra puede haber un océano de distancia
6 K 99
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 después de amenazarles hace prácticamente dos días?

No me lo creo mucho hasta que lo vea
2 K 50
javibaz #3 javibaz
¿Países desarrollados invirtiendo en el tercer mundo?
2 K 46
#2 Cuchifrito
300k millones cuesta una refinería??
Ostia no tengo ni idea de refinerías, pero no parece mucho? Es el doble del pib de toda la comunidad valenciana por poner una referencia
0 K 11
StuartMcNight #6 StuartMcNight *
Spoiler Alert... Ninguna refineria cuesta 300.000 millones de dolares. Los 300.000 millones son la paja mental de calculo que ha hecho Trump (probablemente falso) con el acuerdo de la empresa India de comprar productos refinados de esa refineria en los proximos 20 años.

Asi que la realidad no es "la India va a invertir 300.000 millones en USA" sino que es "una empresa India ha anunciado que va a comprar 300.000 de refinados del petroleo en los proximos 20 años pero ya veremos si lo hace cuando la patata naranja desaparezca"

cc #2
0 K 11
crob #5 crob
Muy relacionado con un post que leía en linkedin
www.linkedin.com/posts/deepeshdivakaran_modis-silence-on-iran-an-abdic

Modi ya sabía del ataque
0 K 10

