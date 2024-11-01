Trump anuncia una inversión de la India por el valor de $300.000 millones en una nueva refinería en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este miércoles que “América Primero Refinando” ha inaugurado la “primera” refinería de petróleo nueva en el país en 50 años. Trump describió el acuerdo de “300.000 millones de dólares” en Brownsville, Texas, como “histórico” y señaló que “Estados Unidos está volviendo a la verdadera superioridad energética”. Trump también indicó que el acuerdo es “el más grande en la historia de Estados Unidos” y “un gran triunfo para los trabajadores estadounidenses, la energía y la gran gente...
| etiquetas: trump , india , refinería , petróleo , eeuu , texas
No me lo creo mucho hasta que lo vea
Ostia no tengo ni idea de refinerías, pero no parece mucho? Es el doble del pib de toda la comunidad valenciana por poner una referencia
Asi que la realidad no es "la India va a invertir 300.000 millones en USA" sino que es "una empresa India ha anunciado que va a comprar 300.000 de refinados del petroleo en los proximos 20 años pero ya veremos si lo hace cuando la patata naranja desaparezca"
cc #2
www.linkedin.com/posts/deepeshdivakaran_modis-silence-on-iran-an-abdic
Modi ya sabía del ataque