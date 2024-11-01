Trump anuncia una inversión de la India por el valor de $300.000 millones en una nueva refinería en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este miércoles que “América Primero Refinando” ha inaugurado la “primera” refinería de petróleo nueva en el país en 50 años. Trump describió el acuerdo de “300.000 millones de dólares” en Brownsville, Texas, como “histórico” y señaló que “Estados Unidos está volviendo a la verdadera superioridad energética”. Trump también indicó que el acuerdo es “el más grande en la historia de Estados Unidos” y “un gran triunfo para los trabajadores estadounidenses, la energía y la gran gente...