Trump añade sus colores favoritos, dorado, rojo, blanco y azul oscuro, al Air Force One

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha decidido aplicar al Air Force One, el avión presidencial estadounidense, el esquema de colores preferido por el mandatario Donald Trump: dorado, rojo, blanco y azul oscuro, en un giro con respecto al diseño cromático tradicional de estas aeronaves. Según fuentes de la Fuerza Aérea citadas por medios estadounidenses como CNN, los Boeing 747 que operarán como Air Force One lucirán su diseño en estos tonos, un esquema propuesto por el republicano en su primer mandato (2017-2021) pero descartado en 2022.