edición general
20 meneos
35 clics
Trump amenaza con otro ataque si el régimen de Maduro pone resistencia

Trump amenaza con otro ataque si el régimen de Maduro pone resistencia

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, ha proseguido el presidente de EE UU durante su comparecencia ante la prensa.

| etiquetas: trump , maduro , venezuela
17 3 0 K 198 actualidad
5 comentarios
17 3 0 K 198 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Así que era para sentar a Maduro ante un tribunal...

A ver con qué pirueta nos sorprenden los ínclitos meneantes que todos conocemos para justificar esto
8 K 93
pitercio #4 pitercio
#1 han secuestrado a Maduro y a su mujer, le debe quedar familia y mascotas.
0 K 15
OCLuis #2 OCLuis
El cáncer metastásico que es estados unidos está empezando a necrosar todo el mundo.
3 K 41
#3 petal
#2 vas a renunciar a la Coca-Cola?
2 K 39
OCLuis #5 OCLuis
#3 ¿Con tal de ver al mundo libre de un país de gente belicosa que se pasa el derecho internacional por el forro de los cojones?
Renunciaría hasta a comer.

Aunque te cueste creerlo hay gente que antepone sus principios a cualquier cosa.
0 K 10

menéame