Trump amenaza con otro ataque si el régimen de Maduro pone resistencia

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, ha proseguido el presidente de EE UU durante su comparecencia ante la prensa.
A ver con qué pirueta nos sorprenden los ínclitos meneantes que todos conocemos para justificar esto
Renunciaría hasta a comer.
Aunque te cueste creerlo hay gente que antepone sus principios a cualquier cosa.