Trump amenaza a Nigeria (Artículo de opinión)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Nigeria con proceder a una rápida intervención militar, tras el asesinato de población cristiana que se está produciendo en este país africano. En este sentido, Trump señaló que detendrá de inmediato la ayuda humanitaria a Nigeria si el Gobierno de este país no cumple con sus exigencias. El mandatario norteamericano ha ordenado al Departamento de Defensa que se prepare para una posible intervención militar. La República Federal de Nigeria es un país del África Occidental que limita..

Tito_Keith #1 Tito_Keith
Le he preguntado a la IA y efectivamente "Nigeria posee abundantes recursos naturales que incluyen petróleo, gas natural, carbón, estaño y bauxita, además de recursos como mineral de hierro, caliza, niobio, oro y diversos minerales industriales como barita, yeso y caolín"
cocolisto #2 cocolisto
#1 Más cristianos ha asesinado Israel y de eso el trompas no dice nada. O sea que llevas razón, lo que le interesa son las riquezas de Nigeria.
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Si??? Cuantos cristianos y cuando los ha asesinado Israel? Sorprendeme
#5 dsj *
#4 la mayoría eran palestinos cristianos ortodoxos...
Te lo googleo si tienes pereza

www.google.com/search?q=cristianos+asesinados+por+israel&oq=cristi

Están casi extintos.
Barney_77 #6 Barney_77
#5 Por mucho que busco no encuentro mas de 100 asesinados... Uno ya es mucho pero no son más que los que han muerto en Nigeria.
#9 dsj
#6 esos 110 muertos son los del último año...

Pero es que llevan exterminando los desde la fundación del el estado terrorista de Israel.

En 1947 había 1.8 millones de cristianos en palestina.
Hoy apenas quedan 50.000.


La mayoría fueron expulsados, pero el genocidio es incuestionable.

De todas formas si no consideras un estado terrorista a Israel está conversación ha acabado, no se debe hablar con psicópatas
cocolisto #10 cocolisto *
#4 Te va a dar igual pero bueno:
Desde octubre de 2023, al menos 44 cristianos palestinos han muerto como resultado directo de los bombardeos israelíes en Gaza o por las condiciones humanitarias extremas, incluyendo hambruna y escasez de medicinas, según un comunicado del Comité Presidencial Superior para Asuntos de las Iglesias en Palestina.
Además, el ejército israelí ha atacado sistemáticamente centros religiosos, como la Iglesia Ortodoxa Griega de San Porfirio y la Iglesia Católica de la…   » ver todo el comentario
Barney_77 #3 Barney_77
#1 Si tienes que preguntar eso a una IA... Como para entender los entresijos de la geopolítica y las mierdas extrañas que mueven al zanahorio...
Tito_Keith #8 Tito_Keith
#3 no estaba seguro seguro si tenían petróleo y he preguntado a la IA para confirmarlo. Si no lo has entendido así aprende a leer
#7 la_gusa
#1 y 235 millones de habitantes, muchos con nada que perder. El gobierno lo tirarán, pero luego lo de Somalia sería un juego de niños al lado de esto
#11 dsj
#7 Nigeria es lo más parecido que hay en África a una superpotencia emergente.
Últimamente hasta les está empezando a funcionar parte de la economía y la sociedad propia a su manera.

Sinceramente no me extraña que usa quira destruirlo de forma preventiva. No vay a ser que al final les vaya bien.
