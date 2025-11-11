Trump amenaza a Nigeria (Artículo de opinión)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Nigeria con proceder a una rápida intervención militar, tras el asesinato de población cristiana que se está produciendo en este país africano. En este sentido, Trump señaló que detendrá de inmediato la ayuda humanitaria a Nigeria si el Gobierno de este país no cumple con sus exigencias. El mandatario norteamericano ha ordenado al Departamento de Defensa que se prepare para una posible intervención militar. La República Federal de Nigeria es un país del África Occidental que limita..