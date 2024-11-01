Trump agrava sus amenazas contra México diciendo que el país está controlado "por cárteles"

Venezuela, Groenlandia e Irán no son los únicos objetivos internacionales de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a situar el foco este viernes sobre México, insistiendo que “los cárteles controlan” a este país; todo ello después de que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, asegurase que las autoridades latinoamericanas habían logrado reducir significativamente el paso de fentanilo hacia el país vecino.