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Trump agrava sus amenazas contra México diciendo que el país está controlado "por cárteles"

Venezuela, Groenlandia e Irán no son los únicos objetivos internacionales de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a situar el foco este viernes sobre México, insistiendo que “los cárteles controlan” a este país; todo ello después de que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, asegurase que las autoridades latinoamericanas habían logrado reducir significativamente el paso de fentanilo hacia el país vecino.

| etiquetas: trump , mexico , control , carteles , droga
1 1 0 K 25 Trump
8 comentarios
1 1 0 K 25 Trump
estemenda #5 estemenda
Ya le ha dicho Sheinbaum a él que para que la colaboración funcione, Estados Unidos debe mejorar su manejo de las drogadicciones y sobre todo controlar el flujo de armas hacia México.
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pepel #3 pepel
Quiere cambiar a melania por IDA.
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#8 pcmaster
EEUU también. Pero son cárteles buenos.
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ctrl_alt_del #1 ctrl_alt_del
Que alguien le diga que un tal Hernán Cortés, de los suyos, va a ganar las elecciones.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Que rápido, que sagaz, que será lo próximo? Que el agua moja? Que se dedique a hacer montajes con grok
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Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Y tiene razón
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aruleno #6 aruleno
Que pequeña tiene que ser la casa donde vive. Siempre metiéndose en la casa de los demás.
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menéame