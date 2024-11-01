Trump afirma que rehenes israelíes serán liberados el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles (08.10.,2025) que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que "Gaza será reconstruida”. En una entrevista en la cadena Fox News, Trump afirmó que según los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana. Agregó que Estados Unidos "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado en negociaciones bajo la mediación también de Qatar, Epipto y Turquía.