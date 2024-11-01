edición general
Trump afirma que rehenes israelíes serán liberados el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles (08.10.,2025) que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que "Gaza será reconstruida”. En una entrevista en la cadena Fox News, Trump afirmó que según los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana. Agregó que Estados Unidos "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado en negociaciones bajo la mediación también de Qatar, Epipto y Turquía.

#1 Grahml
Putin ya se ha reído varias veces directamente a la cara de Trump.

Netanyahu no será distinto.
#2 ombresaco
#1 la risa es muy sanadora, si conseguir que la gente se ría no es suficiente para que le den un nobel de la paz, ya no sé qué lo es
Natxelas_IV #4 Natxelas_IV
Fascinante como la noticia que todos están esperando, pase desapercibida porque les estropea el relato de que Trump es lo peor. 1 hora y 20 minutos lleva puesta y 2 meneos. Pa mear y no echar gota lo de este sitio. :palm:
#5 srabdm
#4 ¿La notícia que todos están esperando es que Trump anuncie algo?
Natxelas_IV #6 Natxelas_IV *
#5 Que hay un acuerdo entre Hamás e Israel y que los prisioneros serán liberados. Y por tanto, que se acaba la guerra y el genocidio. Te parece poco???
#7 srabdm
#6 Es realmente cercano a nada.

No se va a acabar nada. Los rehenes siempre han sido declarados como el segundo objetivo. Queda el primer objetivo.
#3 srabdm
Trump es un demente que alucina las cosas. No se le puede hacer ni caso de nada concreto que diga.
