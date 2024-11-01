edición general
Trump afirma que está retirando a las tropas de la Guardia Nacional de algunas ciudades de Estados Unidos (Inglés)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que está retirando a las tropas de la Guardia Nacional de varias ciudades del país, entre ellas Chicago y Los Ángeles, después de que una sentencia del Tribunal Supremo la semana pasada socavara su autoridad para utilizar tropas en labores policiales. «Volveremos, quizá de una forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen vuelva a dispararse», escribió Trump en Truth Social. El Tribunal Supremo dictaminó que Trump no podía utilizar tropas en Chicago para tareas de orden público int

#1 Piscardo_Morao
En resumen, que Trump sí usó a los militares para reprimir las protestas, como todo buen dictador o aprendiz de dictador hace siempre que puede.

Y como las tiene que retirar porque su constitución prohíbe desplegar al ejército para tareas que le corresponden a la policía, no puede faltar la amenaza ni siquiera tan velada "Volveremos, quizá de una forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen vuelva a dispararse".
themarquesito #2 themarquesito
Las está retirando porque lo han ordenado los tribunales, no porque él tenga la menor intención de hacerlo.
azathothruna #3 azathothruna
Dentro de poco ICE estara mas armado que los marines
Ellos si que impondran las ordenes del Naranjito
#4 Piscardo_Morao
#3 ¿Más todavía? Pero si ya tienen más medios de los que tuvo nunca la Gestapo.
