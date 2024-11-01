Trump afirma que está retirando a las tropas de la Guardia Nacional de algunas ciudades de Estados Unidos (Inglés)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que está retirando a las tropas de la Guardia Nacional de varias ciudades del país, entre ellas Chicago y Los Ángeles, después de que una sentencia del Tribunal Supremo la semana pasada socavara su autoridad para utilizar tropas en labores policiales. «Volveremos, quizá de una forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen vuelva a dispararse», escribió Trump en Truth Social. El Tribunal Supremo dictaminó que Trump no podía utilizar tropas en Chicago para tareas de orden público int