Trump afirma que EEUU atacó otro bote que transportaba drogas cerca de Venezuela, matando a 6 [ENG]

El ejército de Estados Unidos atacó una embarcación que realizaba narcotráfico en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, y mató a seis hombres que iban a bordo, informó el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social. Esta última operación eleva a 27 el número de muertos en una serie de ataques militares de EE. UU. contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas cerca de Venezuela desde septiembre.

Mangione #1 Mangione
Ejecuciones extrajudiciales que son tan ilegales en USA como a nivel internacional. Y aquí no pasa nada porque es el tito Sam.
Hubo un tiempo en que el mundo se echó las manos a la cabeza cuando Wikileaks mostró al mundo "collateral murder", ahora todo se ha degradado tan rápido que es la "nueva normalidad" del declive neofascista estadounidense.
