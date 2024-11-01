Trump afirma que EEUU atacó otro bote que transportaba drogas cerca de Venezuela, matando a 6 [ENG]

El ejército de Estados Unidos atacó una embarcación que realizaba narcotráfico en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, y mató a seis hombres que iban a bordo, informó el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social. Esta última operación eleva a 27 el número de muertos en una serie de ataques militares de EE. UU. contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas cerca de Venezuela desde septiembre.