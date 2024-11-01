Trump, acorralado por la economía, muestra su lado más ultra: llama “hijo de perra dormilón” a Biden y se mofa de la congresista “del turbante”

El presidente de EEUU da un discurso de más de una hora en Pensilvania para intentar dar la vuelta a las encuestas, que evidencian que los estadounidenses están descontentos con su gestión económica. Donald Trump ha vuelto a Pensilvania. El estado donde estuvo a punto de morir hace un año y medio, en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2024 que le devolvieron a la Casa Blanca. Y ha vuelto para un mitin pensado para contrarrestar el descontento creciente entre sus electores por la situación económica, ante la evidencia de..