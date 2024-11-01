Trump, acorralado por la economía, muestra su lado más ultra: llama “hijo de perra dormilón” a Biden y se mofa de la congresista “del turbante”

El presidente de EEUU da un discurso de más de una hora en Pensilvania para intentar dar la vuelta a las encuestas, que evidencian que los estadounidenses están descontentos con su gestión económica. Donald Trump ha vuelto a Pensilvania. El estado donde estuvo a punto de morir hace un año y medio, en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2024 que le devolvieron a la Casa Blanca. Y ha vuelto para un mitin pensado para contrarrestar el descontento creciente entre sus electores por la situación económica, ante la evidencia de..
Así que voy a hacer de nostradamus:
Las próximas elecciones las pierde de calle. Pero el problema gordo va a llegar en ese momento, cuando Trump no desaloje la casa blanca y se aferre al sillón intentando dar un golpe de estado o algo similar. A ver qué sucede en ese momento y quién apoya a quién. Movida gorda, gorda.
Yo soy mas pesimista, no veo a los democratas ganar sin un candidato con carisma al nivel de Obama o Kennedy sinceramente..
Necesitan a alguien que robe voto republicano.
Ese día, al sofá con el portátil y Menéame frente al televisor.
Curioso.