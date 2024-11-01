edición general
Trump, acorralado por la economía, muestra su lado más ultra: llama “hijo de perra dormilón” a Biden y se mofa de la congresista “del turbante”

Trump, acorralado por la economía, muestra su lado más ultra: llama “hijo de perra dormilón” a Biden y se mofa de la congresista “del turbante”

El presidente de EEUU da un discurso de más de una hora en Pensilvania para intentar dar la vuelta a las encuestas, que evidencian que los estadounidenses están descontentos con su gestión económica. Donald Trump ha vuelto a Pensilvania. El estado donde estuvo a punto de morir hace un año y medio, en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2024 que le devolvieron a la Casa Blanca. Y ha vuelto para un mitin pensado para contrarrestar el descontento creciente entre sus electores por la situación económica, ante la evidencia de..

16 comentarios
Comentarios destacados:      
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Las encuestas, además, constatan que los estadounidenses suspenden la gestión de Trump, en particular de la economía, y las elecciones de la ciudad de Nueva York, Virginia y Nueva Jersey han demostrado que el discurso del coste de la vida, que tan bien supo manejar Trump en noviembre de 2024, se le ha vuelto en contra. Se metió con China y le han crecido los enanos a ese loco presidente.
7 K 98
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 a ver que pasa en el midterm en 2026, pero me da que tenemos Trump para rato como los Democratas no saquen un Obama de la manga..
0 K 8
mandelbr0t #8 mandelbr0t *
#4 Los demócratas lo tienen fácil. Trump está haciendo muchos enemigos. Gran parte del electorado hispano que votó a Trump ya no vuelve ni de coña. Y todo el que tiene dos dedos de frente se está dando cuenta del desastre que está liando este energúmeno.

Así que voy a hacer de nostradamus:
Las próximas elecciones las pierde de calle. Pero el problema gordo va a llegar en ese momento, cuando Trump no desaloje la casa blanca y se aferre al sillón intentando dar un golpe de estado o algo similar. A ver qué sucede en ese momento y quién apoya a quién. Movida gorda, gorda.
2 K 22
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#8 bueno la ultima vez ya asaltaron el congreso,seguro que hay paripe gordo ..
Yo soy mas pesimista, no veo a los democratas ganar sin un candidato con carisma al nivel de Obama o Kennedy sinceramente..
Necesitan a alguien que robe voto republicano.
1 K 17
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#4 Trump cualquier día le da un arrechucho y se queda mas tieso que el palo de una escoba.
0 K 20
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 La risa va a llegar en las siguientes elecciones, cuando esas encuestas de materialicen en votos y le digan al Zanahorio, a sus Menistros frikis turboderechistas y a todos los subnormales nazis de USA que se tienen que ir del Gobierno.

Ese día, al sofá con el portátil y Menéame frente al televisor.
2 K 37
hakcer_dislexico #13 hakcer_dislexico
#7 Y yodo a palas, que la radiacion de las bombas de los confederados y de los unionistas llega aqui fijo ...
0 K 7
#15 omega7767
#7 ¿un nuevo asalto al capitolio?
0 K 11
#2 hokkien *
El que se duerme en las reuniones llamando dormilón a quien está ya jubilado.
Curioso.
5 K 80
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Vete a saber lo que le meten diariamente a el para que se espabile un poco.
1 K 40
#10 capitan.meneito
#3 manías que tienen los yankis de poner muñecos en la presidencia.
0 K 10
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#10 Muñeco vejestorios con el síndrome de Gilles de la Tourette o alzehimer.
0 K 20
#6 Suleiman
El problema está que para distraer de sus fracasos no destroce o invada algún país...
0 K 12
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#6 Ya tiene en el ojo un par de ellos, Venezuela y Colombia.
0 K 20
#16 omega7767
#14 Venezuela se le atraganta. Llevan décadas presionando. No parece que vayan a poder derrocar a Maduro ni con los misiles y barcos o la excusa del narcotráfico
0 K 11
#5 Poligrafo *
Hostiazo incoming, tendran que robar en algun pais.
0 K 7

