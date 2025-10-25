Trump abre la posibilidad de reducir aranceles a Brasil “en la circunstancias adecuadas” mientras Lula está dispuesto a poner sobre la mesa la discusión sobre tierras raras

China concentra la mitad de las reservas de tierras raras del mundo (44 millones de toneladas) y domina el procesamiento y refinamiento, pero Brasil posee las segundas mayores reservas, con alrededor de 21 millones de toneladas, aunque aún no domina las etapas más avanzadas del procesado industrial. Ante este panorama, Washington busca diversificar sus fuentes de suministro. Acaba de firmar un acuerdo con Australia, que cuenta con las cuartas mayores reservas, y ahora ve a Brasil como una alternativa estratégica.