Decenas de miles de soldados ucranianos han regresado a casa desde el frente con miembros amputados, y muchos de ellos necesitarán asistencia durante el resto de sus vidas. Pero no todas estas amputaciones son consecuencia directa de impactos sufridos en el campo de batalla. El cirujano jefe del ejército ucraniano ha afirmado que hasta una de cada cuatro amputaciones se debe al uso inadecuado de un sencillo elemento del botiquín médico: los torniquetes.
«Cuando se produjo la invasión rusa a gran escala en 2022, todas las directrices estadounidenses sobre atención táctica a víctimas de combate (TCCC) se tradujeron al ucraniano», explicó el capitán Rom Stevens, un antiguo médico de la Marina de los Estados Unidos que colabora regularmente como voluntario en Ucrania, al podcast Battle Lines x Global Health Security de The Telegraph.
«Pero fueron redactadas para una guerra diferente», añadió el capitán Stevens,
Los torniquetes son un método efectivo para detener el sangrado de una extremidad. Sin embargo, ellos sí interrumpen la circulación hacia el miembro afectado y SOLAMENTE deben usarse cuando otros métodos, tales como los vendajes de presión, hayan fracasado o se prevea que no funcionarán. La presión del torniquete debe ser aliviada periódicamente para evitar daños al tejido por falta de oxígeno.
