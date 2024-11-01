Por qué las tropas ucranianas se enfrentan a una crisis de amputaciones [ENG]

Decenas de miles de soldados ucranianos han regresado a casa desde el frente con miembros amputados, y muchos de ellos necesitarán asistencia durante el resto de sus vidas. Pero no todas estas amputaciones son consecuencia directa de impactos sufridos en el campo de batalla. El cirujano jefe del ejército ucraniano ha afirmado que hasta una de cada cuatro amputaciones se debe al uso inadecuado de un sencillo elemento del botiquín médico: los torniquetes.