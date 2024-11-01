Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros

Hay una noticia en portada sobre la persecución a Anna´s archive y otros portales similares, por copiar libros. De hecho, es un tema recurrente y que se suele defender alegando que con esa práctica se hace un enorme daño a los autores y a la gente del mundo de la cultura.

Como autor con una docena de novelas publicadas os puedo asegurar que a los autores, a buena parte de ellos, la piratería de libros nos importa mayormente un carajo, y creo que cada vez menos.

Cuando publicas un libro, te pagan un anticipo ridículo y luego te llevas un porcentaje de cada venta, que suele estar entre el siete y el doce por ciento, dependiendo de quién seas y de la clase de roedor o reptil con el que te encuentres, pero lo más habitual es el diez por ciento.

La cuestión es que desde que se lanza el libro hasta que desaparece de las librerías por la brutal rotación de los editores, los distribuidores y los libreros, sobre todo las grandes superficies, pasan siete u ocho semanas, como mucho. Sí, lo habéis leído bien: tu libro llega a las librerías el 1 de Junio, y a mediados de Julio ya no está y, si alguien lo quiere, tiene que pedirlo expresamente. Las páginas de piratería, por su parte, tardan entre seis y meses y un año en añadir tu libro a su catálogo, salvo que seas un superventas, por lo que la gente puede disponer de él cuando ya NO está en las librerías. Y lo sé por experiencia propia.

Se suele decir que cuando el libro llega a la página pirata, todavía está disponible en las tiendas digitales, como Amazon, FNAC, o Casa del Libro, pero cuando tu obra tiene ya seis meses o un año, las ventas son marginales, y además, muchas veces, los autores no llegamos a ver un duro de esas ventas, porque las que son piratas de veras son las liquidaciones de las editoriales, que escriben más ficción en sus facturas que nosotros en nuestras novelas. En las editoriales hay mucha gente que se dedica a la ficción: los más fecundos son los contables, después van los de márketing, y en tercer lugar estamos los escritores. Por ese orden.

La tercera vía por la que se dice que los libros piratas perjudican a los escritores, es por las ventas que se dejan de producir en plataformas como Kindle, pero aunque casi todos tenemos ahí nuestros libros, lo cierto es que las ventas son tan absolutamente ridículas, y a precios tan reducidos, que a mi, por ejemplo, me produce mayos satisfacción y más beneficio publicitario que alguien se descargue gratis un libro mío y se lo lea, que la posibilidad de que vaya a comprarlo para Ebook y me deje treinta céntimos de ganancia. Y como yo, a otros muchos, muchísimos autores.

Luego, eso sí, está el tema del libro de segunda mano, o las librerías de viejo, que siempre recomiendo: a esas sí que les puede hacer daño, y mucho, que la gente se descargue libros descatalogados. Ahí el daño es real, y no me meto. Pero lo que es a los escritores, os aseguro que el tema, nos importa a muchos una leche. Al menos a nivel económico. Siempre hay gente que te viene con sus rollos éticos de que exige que se le pague por su trabajo y esas cosas. Ética y migajas, todo en uno.

Yo, con la publicidad que me hacen, me doy por pagado. Lo mismo alguien lee gratis un libro mío y luego le da por comprar el siguiente. Mejor eso que pasarte un año escribiendo una novela para que la retiren en seis semanas y no la encuentre ni dios. Opino.