Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"

"Si pagas tus impuestos, si no haces facturas falsas, si no creas empresas pantalla, si no cobras comisiones que después no declaras y mandas a paraísos fiscales, puedes quedarte tranquilamente en España y no es necesario suicidarse. Es una tercera opción que yo te animo a que contemples: suicidio, irte de España o pagar tus impuestos como hacemos Jesús Cintora y yo, y la inmensa mayoría de la gente que nos está viendo y escuchando y vivir tranquilamente en España".
Esta gente vive por encima del estado, de las normas a las que estamos todos sujetos, a los impuestos, a la responsabilidad, a las multas...
Solo así se explica que se gastase un pastizal en un cochazo y no pagase sus impuestos al ayuntamiento. O que su novia hiciese unas reformas en su piso sin tener permisos.
El estado de derecho es para ellos. Para nosotros solo nos queda el estado de las obligaciones y las penurias.
