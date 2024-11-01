edición general
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"

Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"

"Si pagas tus impuestos, si no haces facturas falsas, si no creas empresas pantalla, si no cobras comisiones que después no declaras y mandas a paraísos fiscales, puedes quedarte tranquilamente en España y no es necesario suicidarse. Es una tercera opción que yo te animo a que contemples: suicidio, irte de España o pagar tus impuestos como hacemos Jesús Cintora y yo, y la inmensa mayoría de la gente que nos está viendo y escuchando y vivir tranquilamente en España".

No se pierdan la información que Manu Levin proporciona sobre la corrupción de la famlia Ayuso: www.youtube.com/watch?v=eCtqcIB6UhEólo Han hecho "negocios" desde que es presidenta: su hermano, su ex, su madre,...
Ese señor pertenece a la órbita del PP y está imbuido por el mundo en el que vive y en el que se maneja.
Esta gente vive por encima del estado, de las normas a las que estamos todos sujetos, a los impuestos, a la responsabilidad, a las multas...
Solo así se explica que se gastase un pastizal en un cochazo y no pagase sus impuestos al ayuntamiento. O que su novia hiciese unas reformas en su piso sin tener permisos.

El estado de derecho es para ellos. Para nosotros solo nos queda el estado de las obligaciones y las penurias.
Anda otra noticia de Ayuso. Si se acaba de enviar esta:

www.meneame.net/story/misterioso-recurso-contra-test-baratos-ayuso-sob

Eso demuestra lo que he dicho antes; lo importante, necesaria y empoderada que es Ayuso, va ganando

Ayuso 3 - 0 Sánchez
Menudo Panfleto Elplural.
#2 a aso es mentira, lo que dice?
1 K 28
#2 Pobre Albert Lover Quirón que sólo le atacan por amar (y no por ser un chorizo). :roll:
