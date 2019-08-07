·
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
CCOO de Madrid denuncia la derivación masiva de mamografías a la sanidad privada y la precariedad del transporte sanitario, mientras crecen los beneficios empresariales y se agravan las listas de espera.
etiquetas
ayuso
madrid
quiron
politica
47 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
Madrid es el paradigma de la privatización y el acoso a la educación y sanidad públicas. En pocos años ya estará todo perdido.
20
K
198
#2
VFR
#1
Mientras de una educación y sanidad al nivel del resto de comunidades más barato bien que hacen.
4
K
21
#5
TonyStark
#2
es ironía no?
2
K
31
#28
Thalin
#5
No, es un octubre del 25...
2
K
25
#18
meroespectador
*
#2
Cuando tu contratas a un cocinero, no es para que encargue la comida a un restaurante de su novio es para que cocine.
2
K
31
#20
VFR
#18
Y si otro cocinero te lo hace igual de bueno y más barato se lo compras a él en lugar de contratar más cocineros
4
K
-15
#25
lestat_1982
#20
y de donde sacas lo de igual de bueno y más barato?
Este año mi mujer ha tenido que hacerse una ecografía de un dedo, la han derivado a 2 clínicas, en la primera no tenían el ecógrafo adecuado, en la segunda tampoco pero aún así le hicieron una ecografía que no sirvió de nada y al final se lo han hecho en el público donde tienen la máquina apropiada y encima de lo mejorcito.
6
K
47
#27
VFR
#25
La mía se la tenía que hacer en la pública , estaba rota la máquina y la derivaron a la privada. todo perfecto.
0
K
7
#32
pushakk
#27
pues ya sabes, deja de decir gilipolleces de que derivar el dinero de la pública a la privada es una buena cosa, porque la máquina estaría rota precisamente porque el presupuesto se ha invertido en financiar la privada y derivar pacientes.
9
K
63
#34
riazor97
#32
No te sulfures, contra esta gente q justifica q unos pocos se lleven el dinero de todos no hay mucho que hacer, son borregos sin escrupulos q solo piensan en su ombligo, por eso no me canso de repetir q esos dirigentes de derechas son un fiel reflejo de sus votantes. ELLOS HARIAN LO MISMO. Asi que hay poco que puedas decirles para que entren en razon.
0
K
7
#42
VFR
#32
Pero el servicio se ha dado, que más me da en un sitio o en otro mientras me lo den?
0
K
7
#29
fuemsa2004
#20
eso es mentira, la privada ni es mejor ni es mas barata, por una razón muy simple, son empresas privadas que quieren ganar el máximo posible, eso se hace vendiendo lo mas caro posible un producto que lo hago de la forma mas barata posible, y quitandome los clientes con los que no gano dinero.
5
K
45
#31
pushakk
*
#20
¿de dónde sacas que la sanidad y educación privadas son más baratas que sus contrapartes públicas cuándo está demostrado que cualquier procedimiento médico en un hospital privado es seis veces más caro que en uno público?
3
K
25
#38
Glidingdemon
#31
pero no generan sobres, comisiones ni áticos. Así que a los políticos se les llena la boca de libertad, libertad para quedarse con el dinero que debería de financiar la educación y la sanidad publica
0
K
8
#37
meroespectador
*
#20
No es posible, porque el otro restaurante tiene que pagar, cocinero, camarero, dueño, instalaciones, alquiler y proveedores. La lógica de hacerlo tu todo es precisamente reducir costes. Si tu además eres un "grande" a nivel comunidad tienes la posibilidad de negociar con mucha más fuerza con tus proveedores, que un restaurante local más pequeño.
1
K
14
#41
VFR
#37
Y aun así mis trabajadores cobran mucho más que los del otro cocinero, lo que hace que su precio incluyendo su beneficio sea menor que mi coste.
0
K
7
#43
meroespectador
#41
Eso es falso, ahí tienes la sanidad en EEUU cómo prueba de un sistema de sanidad privado es más caro y mucho peor que el de uno público.
Aquí , es un coladero de dinero y corrupción entre políticos y empresarios, que se lo digan a una que yo me se que luego se acuesta con un proveedor y viene en su ático. Tanto en Madrid como en Cataluña encuentras cosas parecidas, grupos hospitalarios privados a los que se les paga ingentes facturas totalmente opacas. Contratas un cocinero a precio de oro y este te trae comida del McDonalds, si yo quiero comida del McDonalds, llamo yo, si contrato un cocinero, es para que cocine.
0
K
7
#46
VFR
*
#43
No mires la de USA, mita la de aquí. Si quieres una hamburguesa te sale más barata ir al mcdonalds que contratar un 5 estrellas michelín para que te la cocine
Mira a cuanto cobra la pública una habitación (compartida) a un privado y a cuanto la cobra la privada (individual) a la pública
0
K
7
#30
pushakk
*
#2
¿más barato? Imagino que te refieres a que es más barato para esas familias que usan y llevan a sus hijos a esos colegios y hospitales privados que se financia con el dinero público de todos ¿no? Es decir, entre todos les pagamos la sanidad y la educación privadas a los pocos que más tienen mientras al resto nos la desmantelan y a ti te parece bien. No se puede ser más tonto.
2
K
22
#36
Mathrim
#2
Más barato? En que mundo?
1
K
18
#3
snosko
*
#1
Madrid hace tiempo que está perdida. Desde el tamayazo. Al madrileño que vota quiere libertad para tomarse una cerveza en una terraza sobre vía pública no le importa que se hunda la UPM o que cuando llegue a urgencias le tengan horas hacinado. ¿Los fachapobres confían en que los servicios privatizados cubrirán sus necesidades?
7
K
87
#9
Un_señor_de_Cuenca
#3
Yo es que no lo entiendo. Veo hospitales y centros de salud saturados, la gente quejándose, y luego en barrios enteros de trabajadores sale el PP por goleada. Se ve que muchos no hilan una cosa con otra y creen que lo de los hospitales no tiene nada que ver con la desquiciada que gobierna.
3
K
27
#13
Grymyrk
#9
Ponte a hablar con cualquiera de esos y pregúntale lo que opina sobre el socialismo y el comunismo, y así obtendrás una explicación. El lavado de cerebro al que ha sido sometido la población no tiene parangón en la Historia
5
K
53
#16
Un_señor_de_Cuenca
#13
Bueno, eso nos llevaría a deducir que gran parte de la población es imbécil si piensa que votar es una dicotomía entre el PP y el comunismo.
0
K
13
#23
traviesvs_maximvs
#16
gran parte de la población ha comprado y deglutido alegremente eso de comunismo o libertad. Ya cuando salió Carmena, o justo antes de, no recuerdo, nuestra querida Esperanza Aguirre hablaba de soviets por las calles de Madrid. Hoy dia puedes leer a toda una tropa de menguados y tullidos mentales hablar de socialcomunismo y dictadura de sanchinflas. Hay una buena parte de la plebe que es fácilmente pastoreable con premisas simples, por muy chabacanas y ridículas que sean. Y en esas estamos.
3
K
37
#39
Grymyrk
#16
Es una dicotomía entre el capitalismo y el socialismo. Habéis votado a partidos que defienden el capitalismo y aquí tenéis el resultado. Aunque votar en una democracia burguesa nunca va a ser la solución porque ya vimos en 1936 lo que hicieron en España o en Chile en 1973. Si el pueblo vota socialismo ya se encargará la oligarquía de montar un golpe de Estado o una guerra o lo que haga falta para detener al movimiento obrero
0
K
13
#44
TonyStark
#9
medios de comunicación y redes sociales.
0
K
11
#10
Estoeslaostia
#1
y también de la libertad, libre de polución, de maleza urbana, geriátricos menos saturados y mayoría para gobernar libremente.
0
K
7
#19
coldchiliandhotchilly
*
#1
ya, pero para sus votantes, la frutera pin pan pun es guapa guapa y guapa
0
K
11
#45
Libre_albedrío
#19
Pues a veces pone una cara de psicópata,que flipas.
0
K
7
#40
Samaritan
#1
Pero puedes tomar cañas con total libertaz </irony>
0
K
6
#6
Lamantua
En breve la ministras de Sanidad entrega los premios Quirón.
3
K
41
#8
snosko
#6
O IMQ. En el País Vasco se estila mucho eso. Hemos tenido puertas giratorias entre IMQ y la consejería de sanidad (del partido PNV/PSOE) y está claro a quien defienden los intereses.
www.eldiario.es/euskadi/pnv-defiende-madrid-seguros-medicos-privados-i
2
K
41
#7
reivaj01
Poco inyecta pa lo guapa que es
3
K
41
#22
omega7767
#7
y lo injustamente que la está tratando la justicia para lo angélica que es
0
K
11
#4
TonyStark
a mi me parece estupendo que las competencias estén transferidas, y que cada comunidad decida como invertir su presupuesto en sanidad como le de la gana, lo que no me cabe en la cabeza es que desde el gobierno central no se haya instrumentado ya hace tiempo un marco normativo que garantice el blindaje de la sanidad pública frente a otros modelos de gestión, sobre todo que favorecen intereses privados
3
K
29
#11
Jotax
#4
Su presupuesto en sanidad sale de nuestros impuestos y por mi parte no estoy de acuerdo en que se lo entregue a una empresa privada en concreto para beneficio propio. Aunque lo gestione la comunidad todo lo que sale de los impuestos de los ciudadanos debe ir al desarrollo y beneficio publico. Si quiere buscar inversión privada para mejorar perfecto.
4
K
43
#14
TonyStark
#11
pues eso he dicho, no se si no se ha entendido....
0
K
11
#12
Jotax
Llego a la política en la comunidad de Madrid con una mano delante y otra detrás y la tiparraca va terminar rica gracias a dar el dinero de nuestros impuestos a empresas privadas y igual que los anteriores cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Pero nada seguirán con mayorías.
1
K
19
#33
delcarglo
#12
Con una mano en Madrid Netwoork, por lo menos, donde se lo llevaba ya calentito:
elpais.com/ccaa/2019/08/07/madrid/1565204837_897664.html
1
K
17
#21
vicus.
*
Lo normal. La derechusma siempre gobierna para los ricos, menos para los fachas pobres que les votan, mientras esperan los resultados de una prueba oncológica o una mamografía, pacientemente, por supuesto..
0
K
18
#17
Arzak_
Pero hay libertá, toros y birras
0
K
11
#35
MoñecoTeDrapo
Díaz Ayuso no lleva guion en medio
0
K
10
#15
Rogue
Es una mierda de serie, pero en Respira (Netflix), resumen bien lo que hacen los políticos con la sanidad pública.
La sanidad es un servicio y no un negocio.
0
K
8
#47
Libre_albedrío
El proyecto de Ayuso para Madrid, es tener dos clases sociales. Los ricos y una plebe de esclavos latinos, que a través de hacerles la pelota con sus Iglesias y su música, serán sus votantes mayoritarios. Entre ambos y fuerzas y cuerpos de seguridad, mayoría absoluta. No pedirán la independencia porque Ayuso se salta las leyes cuando le viene en gana.
0
K
7
#26
fuemsa2004
hay que respetar lo que quieren los madrileños...no?
0
K
7
#24
meroespectador
Las especialidades hay que volver centralizarlas al estado al igual que los hospitales, solo dejar en las comunidades la primaria, el ahorro de costes sería brutal al no tener un reino de taifas que negocia los costes cada uno por su lado a nivel de farmacia, maquinaria, infraestructuras, software y organización. Merece la pena, serían miles de millones y la sanidad funcionaría mejor, luego quien quiera la privada por supuesto que debe de seguir, si en la pública te dan dos meses de espera y en la privada una o dos semanas, el negocio no tendría problema, pero nada de conciertos que son un timo para lo público y la privada de verdad.
0
K
7
Ver toda la conversación (
47
comentarios)
