edición general
23 meneos
380 clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral

El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral

El portavoz del Gobierno responde con sarcasmo a la propuesta de Feijóo para compatibilizar trabajo por cuenta ajena y autónomo ...

| etiquetas: óscar puente , feijóo , pp , psoe , autónomos
19 4 3 K 94 actualidad
10 comentarios
19 4 3 K 94 actualidad
Comentarios destacados:    
DraWatson #3 DraWatson
Doy fe. Además, gracias a eso pagaba menos de cuota de autónomos.

No entiendo cómo puede no saberlo. ¿Está persona nos quiere gobernar y nunca le pasó?
5 K 65
unlugar #7 unlugar
#3 La costumbre. Él sabe que se puede, pero desconoce que es posible sin caja B.
0 K 11
oceanon3d #9 oceanon3d *
#3 Lo sabe: solo trata de manipular. Vender humo ... mentir. Y si cuela cuela.

Gran labor la de Puente; hacia falta un tipo con maña en las redes y con mucha difusion, lo hace al 100% bien ... de vez en cuando se mete en un berenjenal (aposta y controlado) para seguir siempre en la palestra y así tiene mas difusión que en cualquier medio.
0 K 9
#10 sliana
#3 la mayoría de sus votantes no lo saben, no tienen ideas y cuelan como propias las ajenas. Incluso las que ya están en marcha, que son las mejores por haber sido aceptadas.
0 K 7
Ludovicio #5 Ludovicio
Lo interesante de este envío no es lo responda el chulo de Puente, lo interesante es la evidencia de que el líder de la oposición habla sin informarse o miente.

Y, sea lo que sea, lo hace porque conoce el nivel de su público.
3 K 55
#1 Quillotro
Nada nuevo bajo el sol...
1 K 26
alehopio #2 alehopio
#1¿Me permites que te lo corrija?

Nada nuevo cara al sol, al sol que calienta los bolsillos peperros que esperan hacerse con el poder a base de bulos...
1 K 29
reithor #6 reithor
#2 #1 bajo el sol, cara al sol, pero muy pocas luces.
1 K 31
Sir #4 Sir
Pues aquí no defiendo a Feijoo pero Puente no ha hablado de los problemas de la pluriactividad, solo un zasca vacío.
0 K 10
#8 Quillotro
Las dos cosas, no son incompatibles...
0 K 6

menéame