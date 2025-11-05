·
23
meneos
380
clics
El 'Plan Feijóo' que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
El portavoz del Gobierno responde con sarcasmo a la propuesta de Feijóo para compatibilizar trabajo por cuenta ajena y autónomo ...
óscar puente
,
feijóo
,
pp
,
psoe
,
autónomos
19
4
3
K
10 comentarios
#3
DraWatson
Doy fe. Además, gracias a eso pagaba menos de cuota de autónomos.
No entiendo cómo puede no saberlo. ¿Está persona nos quiere gobernar y nunca le pasó?
5
K
65
#7
unlugar
#3
La costumbre. Él sabe que se puede, pero desconoce que es posible sin caja B.
0
K
11
#9
oceanon3d
*
#3
Lo sabe: solo trata de manipular. Vender humo ... mentir. Y si cuela cuela.
Gran labor la de Puente; hacia falta un tipo con maña en las redes y con mucha difusion, lo hace al 100% bien ... de vez en cuando se mete en un berenjenal (aposta y controlado) para seguir siempre en la palestra y así tiene mas difusión que en cualquier medio.
0
K
9
#10
sliana
#3
la mayoría de sus votantes no lo saben, no tienen ideas y cuelan como propias las ajenas. Incluso las que ya están en marcha, que son las mejores por haber sido aceptadas.
0
K
7
#5
Ludovicio
Lo interesante de este envío no es lo responda el chulo de Puente, lo interesante es la evidencia de que el líder de la oposición habla sin informarse o miente.
Y, sea lo que sea, lo hace porque conoce el nivel de su público.
3
K
55
#1
Quillotro
Nada nuevo bajo el sol...
1
K
26
#2
alehopio
#1¿Me
permites que te lo corrija?
Nada nuevo cara al sol, al sol que calienta los bolsillos peperros que esperan hacerse con el poder a base de bulos...
1
K
29
#6
reithor
#2
#1
bajo el sol, cara al sol, pero muy pocas luces.
1
K
31
#4
Sir
Pues aquí no defiendo a Feijoo pero Puente no ha hablado de los problemas de la pluriactividad, solo un zasca vacío.
0
K
10
#8
Quillotro
Las dos cosas, no son incompatibles...
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
