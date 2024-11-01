edición general
18 meneos
22 clics
Tropas de la Guardia Nacional patrullan Washington y no hay fin a la vista de su despliegue

Tropas de la Guardia Nacional patrullan Washington y no hay fin a la vista de su despliegue

Han pasado ocho meses desde que el presidente Donald Trump declaró una emergencia por delincuencia en la capital del país y movilizó a la Guardia Nacional, y más de 2.500 efectivos siguen allí, en un despliegue que se ha vuelto cada vez más rutinario, sin un final claro a la vista.

| etiquetas: ejército , guardia nacional , eeuu washington dc , trump , patrulla
15 3 0 K 194 actualidad
7 comentarios
15 3 0 K 194 actualidad
sleep_timer #1 sleep_timer
¿Como era eso?
Golpe de vista.
Golpe de suerte.
Golpe...
Ah, si, Golpe de Estado.
7 K 88
kinz000 #2 kinz000
Por si se dan mal las elecciones de noviembre???
1 K 22
HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿Washinton DC tiene Guardia Nacional? Los estados sé que la tienen pero DC tiene un estatus un poco particular.
0 K 19
themarquesito #4 themarquesito
#3 Sí, tiene guardia nacional, pero como no es un estado su control depende directamente del gobierno federal en lugar de depender de la autoridad estatal.
en.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia_National_Guard
2 K 49
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Vamos, que con estos Trump hace lo que le salga de las narices porque no hay gobernador que le pare.
0 K 19
Dene #6 Dene
#3 se llaman pretorianos
0 K 12
Malinke #7 Malinke
Faltaba Trump vestido de la misma guisa. :troll:
0 K 11

menéame