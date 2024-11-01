Tropas de la Guardia Nacional patrullan Washington y no hay fin a la vista de su despliegue

Han pasado ocho meses desde que el presidente Donald Trump declaró una emergencia por delincuencia en la capital del país y movilizó a la Guardia Nacional, y más de 2.500 efectivos siguen allí, en un despliegue que se ha vuelto cada vez más rutinario, sin un final claro a la vista.
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Golpe de vista.
Golpe de suerte.
Golpe...
Ah, si, Golpe de Estado.
en.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia_National_Guard
Vamos, que con estos Trump hace lo que le salga de las narices porque no hay gobernador que le pare.