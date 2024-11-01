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La tripulación del Artemis II se queda horrorizada cuando Trump se gira hacia ellos mientras ataca a la OTAN [ENG]  

Trump ataca a la OTAN durante un evento de alto perfil, dejando a la tripulación de Artemis II visiblemente atónita mientras las cámaras captan su reacción en tiempo real.

| etiquetas: artemis , ii , trump , otan
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3 comentarios
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Algún día alguna estas personalidades que lleva para fardar a la Casa Loca (antigua Casa Blanca), tendrá que dar el primer paso y decirle que es un gilipollas a la cara, delante de toda la prensa.
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#1 Grahml *
Lo iba a poner en ocio, pero la vergüenza ajena que da es tan extrema que mejor no.
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Sawyer76 #3 Sawyer76 *
No sale la cara de ellos prácticamente en todo el vídeo para decir que están "horrorizados". Y tampoco nombra a la OTAN en todo el video. No se si votar sensacionalista, errónea o bulo.
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menéame