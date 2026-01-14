edición general
El Tribunal Supremo decidirá si el precio real y la financiación de los medicamentos siguen siendo secretos

El TS admite los recursos de Civio y del CTBG en el caso Luxturna y fijará doctrina: si el precio real y las condiciones de financiación de medicamentos pagados con dinero público pueden seguir siendo confidenciales —como sostienen Sanidad y Novartis— o deben someterse a las garantías de la Ley de Transparencia.

Andreham #1 Andreham
Pero cómo cojones va a ser "confidencial" el gasto del dinero público, pero por qué narices tiene que entrar un juzgado a dejar claro algo que es de cajón que debe ser público.

Pero madre mía, qué país, ¡qué país!
autonomator #2 autonomator *
¡Bravo! . Menudo melón hay ahi. Y luego a darle duro a los responsables farmacéuticos de los hospitales que también es una sima de pasta llena de peña haciendo el egipcio.
youtu.be/Cv6tuzHUuuk?si=FxSCMapNEcg0SkSi
