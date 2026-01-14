El Tribunal Supremo decidirá si el precio real y la financiación de los medicamentos siguen siendo secretos

El TS admite los recursos de Civio y del CTBG en el caso Luxturna y fijará doctrina: si el precio real y las condiciones de financiación de medicamentos pagados con dinero público pueden seguir siendo confidenciales —como sostienen Sanidad y Novartis— o deben someterse a las garantías de la Ley de Transparencia.
