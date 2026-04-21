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El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid, manteniendo así firme la sentencia que anuló parte de la ordenanza conocida como Madrid 360, que regula las zonas de bajas emisiones. La denuncia ha sido promovida por el Grupo Municipal Vox (en el Ayuntamiento de Madrid), el Grupo Parlamentario Vox (Asamblea de Madrid) y el Partido Político Vox, quienes pidieron dejar sin efecto la Ordenanza n.º 10/2021 sobre movilidad sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021.

| etiquetas: tribunal , supremo , anulación , zona , baja , emisiones , madrid
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5 comentarios
11 2 0 K 128 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
El TS más carca y anti ecologista que Almeida.Esto si que nadie se lo hubiera imaginado.O sí.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 #3 Me voy a meter en un jardín porque este tema despierta grandes pasiones, así que aclaro antes lo siguiente:

1) Estoy a favor de las ZBE y de restringir el uso del vehículo particular

2) La UE obliga a implantar ZBE, pero no dice cómo, sino que deja las medidas concretas a discreción de los ayuntamientos.

3) Lo que se está haciendo en España es una implantación torticera y malintencionada. Deja alegremente pasar a quien tiene dinero para comprarse un coche nuevo, aunque sea un…   » ver todo el comentario
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cocolisto #5 cocolisto
#4 Bien fundado.Enhorauena.
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Era previsible. El recurso solo era teatrillo de cara a sus votantes.
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lonnegan #3 lonnegan
Es todo un cuento para seguir mareando la perdiz y así seguir sin aplicar la ZBE tal como indica la Unión Europea.
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menéame