3
meneos
8
clics
El Tribunal Militar Central abre juicio oral contra los cuatro militares procesados por las muertes en Cerro Muriano
Los procesados son un teniente coronel, un comandante, un teniente y el capitán que ordenó la maniobra
etiquetas
maniobras 2023
cerro muriano
córdoba
tribunal militar central
actualidad
actualidad
#1
starwars_attacks
se supone que tienes que morir defendiendo a tu país en una guerra, no haciendo ejercicios de preparación en el aprendizaje. Ya tienen que ser brutos los responsables del diseño del plan de prácticas.
