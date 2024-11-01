edición general
El Tribunal Militar Central abre juicio oral contra los cuatro militares procesados por las muertes en Cerro Muriano

Los procesados son un teniente coronel, un comandante, un teniente y el capitán que ordenó la maniobra

starwars_attacks #1 starwars_attacks
se supone que tienes que morir defendiendo a tu país en una guerra, no haciendo ejercicios de preparación en el aprendizaje. Ya tienen que ser brutos los responsables del diseño del plan de prácticas.
