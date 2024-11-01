Un tribunal kazajo encarcela a tres aficionados al fútbol belgas disfrazados de Borat [ENG]

La policía detuvo a los ciudadanos belgas durante el Partido de la Liga de Campeones entre Kairat Almaty y Club Brugge el martes por la noche. La policía dijo que los hombres estaban borrachos, se quitaron la ropa y causaron disturbios. El jueves, un tribunal de Astana condenó a los hombres a cinco días de detención administrativa por alterar el orden público. Un vídeo circulando en X mostró a tres hombres vistiendo trajes de baño estilo mankini verde a pesar de las gélidas temperaturas en el este de Kazajistán.