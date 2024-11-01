edición general
Un tribunal kazajo encarcela a tres aficionados al fútbol belgas disfrazados de Borat [ENG]

La policía detuvo a los ciudadanos belgas durante el Partido de la Liga de Campeones entre Kairat Almaty y Club Brugge el martes por la noche. La policía dijo que los hombres estaban borrachos, se quitaron la ropa y causaron disturbios. El jueves, un tribunal de Astana condenó a los hombres a cinco días de detención administrativa por alterar el orden público. Un vídeo circulando en X mostró a tres hombres vistiendo trajes de baño estilo mankini verde a pesar de las gélidas temperaturas en el este de Kazajistán.

| etiquetas: kazajistán , aficionados , belgas , borat
comentarios
#1 poxemita
Gloria a la gran nación de Kazajstan.

Borat parece que obtuvo buenas lecciones en su viaje por EE y U y U.
DDJ #2 DDJ
Fútbol, idiotas, borrachos, faltar al respeto...

El típico pack. Sólo echo en falta que rompieran mobiliario público, aunque seguramente eso lo harían otros
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#2 lo mismo ponerse a romper mobiliario que disfrazarse de Borat, oiga.
#3 apsilon
Les han salvado la vida, estoy mirando y ahora mismo en Astana hacia -22 grados
