El Tribunal Constitucional como contrapunto de Ayuso: una cascada de recursos amenaza su estabilidad

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en el Tribunal Constitucional un tope al control absoluto que ejerce de la Asamblea de Madrid, a través de su Mesa. El Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara de Vallecas, lleva años bloqueando iniciativas, mociones y peticiones de comparecencias que ponen en aprietos al Ejecutivo regional. Este jueves, después de sendos varapalos del tribunal, la oposición ha podido poner a Ayuso en la tesitura de defenderse de aquellos asuntos que la incomodan.

#2 Suleiman
Esta aguanta lo que le echen.
1 K 19
Arzak_ #3 Arzak_
Está tipa es como una cucaracha, resiste casi todo. Excepto una chancla. 8-D
0 K 11
sotillo #1 sotillo
Lo de amenaza no termino de entenderlo, no creo que se sienta amenazada con lo guapa que es
0 K 10
#4 Tilacino
Mientras tengan la mayoría....
Pero vamos, está el la "libertad" que promulgan algunos, libertad para hacer lo que yo quiera sin consecuencias ni reproches. Libertad para criticar pero no para ser criticado....
Vamos hipocresía de manual.
0 K 7

