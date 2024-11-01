El Tribunal Constitucional como contrapunto de Ayuso: una cascada de recursos amenaza su estabilidad

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado en el Tribunal Constitucional un tope al control absoluto que ejerce de la Asamblea de Madrid, a través de su Mesa. El Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara de Vallecas, lleva años bloqueando iniciativas, mociones y peticiones de comparecencias que ponen en aprietos al Ejecutivo regional. Este jueves, después de sendos varapalos del tribunal, la oposición ha podido poner a Ayuso en la tesitura de defenderse de aquellos asuntos que la incomodan.