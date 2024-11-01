edición general
Tres sueños diferentes para las tres únicas mujeres latinoamericanas con un Nobel

Una literata y profesora chilena alabada en todo el mundo, una guatemalteca defensora de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas y una controvertida política ultraderechista venezolana son las únicas tres mujeres latinoamericanas que han recibido un premio Nobel. El de la última de ellas, María Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro, es el único que ha generado dudas y muchas sombras sobre las razones para su concesión frente a la unanimidad y el aplauso mundial que recibieron Rigoberta Menchú y Gabriela Mistral.

MoñecoTeDrapo
Por muy latinoamericanas que sean las tres, meter en la comparativa a una premiada por literatura con dos premiadas por la paz es una tomadura de pelo, como poco.
1
plutanasio
Vaya, ni una mención de que MCM no la dejaron presentarse a las elecciones y ha tenido que andar escondida y muchos de su partido están detenidos. Un despiste tonto lo tiene cualquiera, mecachis!
1
Veelicus
#1 y eso te hace merecedor de un premio Nobel???, Otegi, calienta que sales!
7
plutanasio
#3 Ales Bialiatski, Narges Mohammadi...
0
Huaso
#1 Nope, así exactamente no, pero hace mención a otras cosas “interesantes”. Igual la comparativa entre las tres contextualiza muy bien:
- El sueño de la educación universal
- El sueño de los derechos indígenas
- El sueño del poder
2
Asimismov
Pues si analizamos los premios Sajarov que entrega la UE, ya nos llevamos las manos a la cabeza.
0
Huaso
Lástima que esté escrito como el culo. El artículo en sí está bien y su enfoque es acertado. Pero a este paso acabaré por preferir los artículos redactados con ayuda de IA. :-S
0

