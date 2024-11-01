Tres sueños diferentes para las tres únicas mujeres latinoamericanas con un Nobel

Una literata y profesora chilena alabada en todo el mundo, una guatemalteca defensora de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas y una controvertida política ultraderechista venezolana son las únicas tres mujeres latinoamericanas que han recibido un premio Nobel. El de la última de ellas, María Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro, es el único que ha generado dudas y muchas sombras sobre las razones para su concesión frente a la unanimidad y el aplauso mundial que recibieron Rigoberta Menchú y Gabriela Mistral.