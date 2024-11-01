edición general
Tres partidos y un destino: crónica de una derrota anunciada

Tres partidos y un destino: crónica de una derrota anunciada

... este escenario en Aragón ya no describe únicamente el marco de debate que se venía dando en el seno del progresismo para actualizar, por enésima vez, el extravagante espacio de la izquierda parlamentaria más allá del PSOE, sino la existencia de tácticas claramente enfrentadas, que tienen como base la posición frente al gobierno central (...) en la práctica encubre un mismo objetivo, asegurar su supervivencia financiera mediante fondos públicos y resistir hasta poder regresar al gobierno, posiblemente, como palmeros del PSOE...

Febrero2027
Alerta antifascista
1 K 14
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 neocuenta repitiéndose más que el ajo. Adeu.
0 K 12
YSiguesLeyendo
... Plantear ahora un proyecto político independiente de la clase trabajadora que no dependa de la ganancia capitalista, sino por el contrario, de atentar exitosamente contra la misma es hoy, más que nunca, nuestra tarea más urgente...
0 K 12
VFR
y transversal, ni izquierdas ni derechas. los de abajo contra los de arriba xD
0 K 11

