Tres partidos y un destino: crónica de una derrota anunciada

... este escenario en Aragón ya no describe únicamente el marco de debate que se venía dando en el seno del progresismo para actualizar, por enésima vez, el extravagante espacio de la izquierda parlamentaria más allá del PSOE, sino la existencia de tácticas claramente enfrentadas, que tienen como base la posición frente al gobierno central (...) en la práctica encubre un mismo objetivo, asegurar su supervivencia financiera mediante fondos públicos y resistir hasta poder regresar al gobierno, posiblemente, como palmeros del PSOE...