Tres muertos, entre ellos el sospechoso, y 14 heridos en tiroteo en bar de Austin, Texas

Tres personas murieron, entre ellas el presunto tirador, y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo a primera hora del domingo en un bar en la capital de Texas, Austin, informó la policía.

2 comentarios
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Empezaron a discutir si el ataque a Iran era constitucional o inconstitucional, la cosa se fue calentando y.... :troll:
Spirito #1 Spirito *
Nada, chiquilladas tratándose de EEUU.
