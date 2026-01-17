Los tres móviles del asesor de Mazón: uno reseteado, otro perdido y el tercero sin los datos clave de la dana

José Manuel Cuenca, exsecretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación y actual asesor de Carlos Mazón, tiene "mala suerte" con los móviles. De los tres teléfonos que le ha facilitado la Generalitat desde el 9 de agosto de 2023 uno ha acabado reseteado por él mismo. El otro asegura que lo perdió el 1 de diciembre cuando volvía de declarar en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados. Y el tercero, que es el que mantiene actualmente, no permitió ayer recuperar los datos clave de la dana de... octubre