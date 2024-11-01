edición general
5 meneos
22 clics
Tres hombres detenidos en Cartaya (Huelva) por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado

Tres hombres detenidos en Cartaya (Huelva) por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado

No se descartan nuevas actuaciones en función del avance de la investigación

| etiquetas: cartaya , huelva , agresión sexual , detenidos
4 1 0 K 44 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 44 actualidad
Bolgo #1 Bolgo
No se descartan nuevas actuaciones en función del avance de la investigación
No más manadas
0 K 10

menéame