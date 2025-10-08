edición general
Tres dirigentes de Bildu asisten al juicio a Josu Ternera en París

Este miércoles el antiguo jefe de ETA debe someterse a un peritaje médico para justificar su ausencia en la primera sesión

#1 vGeeSiz
Y recuerden que ETA no existe, pero Franco está más vivo que nunca
ThePato #2 ThePato
#1 Ya no existe, menos mal, pero ahí están sus herederos recogiendo las nueces.
txillo #3 txillo
#1 A los miembros de ETA los están juzgando. A los ministros de Franco los amnistiamos. Solo por recordar.
Andreham #4 Andreham
#1 ETA no existe, los etarras sí porque por desgracia no se los ha matado a todos.

Franco sigue vivo por muchas razones, pero si quieres te paso sólo un par:
-Asociación Francisco Franco.
-Partido Popular, fundado en 1989 para renovar la marca Alianza Popular, que saco de la wiki: "Fue fundada en 1976 como una alianza informal de siete organizaciones políticas, lideradas en su mayoría por jerarcas del anterior régimen (los conocidos como «los siete magníficos», seis de los cuales habían sido ministros de Francisco Franco)."
-Su Majestad Juan Carlos I y Su Majestad Felipe VI.

Podría ponerte muchas más, pero te la sopla a ti y a los que te dan manita así que pa qué.
riz #5 riz
#1 50 años desde que palmó y aún no hemos conseguido deshacernos de su miserable legado ¿Por qué será? Ah, ya caigo. Porque todavía estamos en transición, hasta que se mueran todos los herederos y los herederos de los herederos de ese ínfame régimen. :roll: :roll:
