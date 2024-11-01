edición general
Tres detenidos tras estafar a una mujer de 84 años 1.100 euros por un falso boleto premiado

El clan desarticulado acostumbraba a desplazarse por distintas localidades españolas, especialmente en verano

TripleXXX #1 TripleXXX
Tendrá 84 pero para mi los que caen en la estampita o el tocomocho tienen mas delito que los timadores.
#3 Xidaug
#1 eres un auténtico payaso, con esas edades se está bastante despistado y se las cuelan aprovechándose de las formas más bajas… y tú riéndote… te delatas
TripleXXX #4 TripleXXX
#3 La codicia no tiene edad. Quien se quiere aprovechar de un deficiente se merece lo que le pase.

Por cierto, yo seré un payaso pero sé hablar con educación.
No te molestes en contestar porque te voy a poner unos días en el frigorífico.
#2 Xidaug
un clan de gitan0s? vaya temita tabú de auténticos parásitos
