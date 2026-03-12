Tres detenidos por una agresión homófoba en Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de participar en una agresión homófoba ocurrida en la mañana del pasado domingo en el centro de Pontevedra. El joven agredido, que sufrió una fractura en la nariz, estaba con un amigo frente a un bar del casco viejo de la ciudad poco antes de las nueve de la mañana cuando unos chavales de unos 20 años empezaron a lanzarles insultos homófobos. Según su denuncia, los agresores lo persiguieron y lo golpearon hasta tirarlo al suelo.