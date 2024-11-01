·
Las tres décadas de peloteo de Juan Carlos I a Franco para lograr que el dictador lo designara heredero | Público
El exmonarca se crió y educó desde los diez años bajo las órdenes del dictador, que pretendía modelarlo a su imagen para garantizar la continuidad del régimen.
politica
#1
tul
Asesinar a su hermano le ayudo mucho
1
K
20
#3
ur_quan_master
#1
esa fue su primera "inversión" de su negocio. Seguirían muchas muchas más.
1
K
24
#2
Asimismov
Y lo consiguió.
Hay pruebas y evidencias
0
K
12
#4
toshiro
Se tuvo que comer tantos rabos que considera que ahora puede hacer lo que le dé la gana por derecho. La verdad es que pensándolo bien, franco supo amarrar bien al animal que luego se desató.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Hay pruebas y evidencias