Los tres cánceres que concentran la mitad de los casos evitables y la receta de la OMS para esquivarlos

Cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse. Esa es la idea central del nuevo análisis global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su agencia especializada, la IARC, que estima que el 37% de los nuevos diagnósticos de 2022 (unos 7,1 millones) estuvieron vinculados a causas evitables.“Es la primera vez que un análisis global muestra cuánto riesgo de cáncer procede de causas que podemos prevenir”, subraya el doctor Andre Ilbawi, responsable de control del cáncer en la OMS y autor del estudio que se ha publicado